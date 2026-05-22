Arrestan en el AICM a ‘El Deivid’, líder del grupo criminal ‘La Chokiza’

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención de David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, identificado como presunto líder del grupo criminal “La Chokiza”.

La captura se realizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, objetivo prioritario señalado como principal generador de violencia del grupo criminal autodenominado “La Chokiza”. Es investigado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre… pic.twitter.com/YZwRDVNsMq — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 22, 2026

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, David “N” es considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo.

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Las autoridades señalaron que también es identificado como uno de los principales generadores de violencia relacionados con “La Chokiza”.

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FGR