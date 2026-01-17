Detienen en Ecatepec a ‘El Ray’, presunto líder del grupo delictivo Crazy Group y actual cabecilla de La Chokiza

Autoridades federales y municipales detuvieron a Jonathan “N”, alias “El Ray”, señalado como presunto líder del grupo delictivo Crazy Group y como quien habría asumido el control de la organización conocida como La Chokiza, durante un operativo realizado en una colonia de este municipio mexiquense.

La detención se llevó a cabo en la colonia Jardines de Casa Nueva, en este municipio del Estado de México, tras trabajos de inteligencia y vigilancia conjunta entre las distintas corporaciones policiales.

Las autoridades confirmaron que El Ray contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de homicidio calificado, con una orden de aprehensión emitida desde el 25 de octubre de 2023, relacionada con un hecho violento ocurrido ese año.

Capturan a “El Ray”, presunto líder criminal ligado a La Chokiza en Ecatepec ı Foto: Redes sociales

Según las autoridades, “El Ray” era considerado un objetivo prioritario generador de violencia en Ecatepec, debido a su presunta participación en delitos como homicidios, extorsión y despojo de bienes inmuebles dentro del municipio.

El grupo al que se le atribuye el liderazgo, Crazy Group, es identificado por las fuerzas de seguridad como una facción delictiva vinculada con la organización “Los Mayas”, y se sostiene que su fortalecimiento estuvo relacionado con la integración de varios miembros de la banda La Chokiza, tras la captura de su anterior líder, Alejandro “N”, apodado “El Choko”, en septiembre de 2025.

La Chokiza operaba de manera significativa en el Estado de México y estaba implicada en actividades ilícitas que abarcaban desde el despojo de inmuebles hasta el cobro de extorsiones y otros delitos que impactaron la seguridad de diversas colonias de Ecatepec.

Tras su detención, El Ray fue trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, en Chiconautla, Estado de México, donde fue puesto a disposición de un juez y se definirá su situación jurídica conforme al proceso penal que enfrenta por los delitos que se le imputan.

MSL