Puebla será sede del partido México vs. Ghana de preparación al Mundial 2026

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol; Alejandro Armenta, gobernador del estado de Puebla, y Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana.

El Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, será la sede del partido entre la Selección Mexicana y su similar de Ghana, el próximo 22 de mayo, en preparación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Ivar Sisniega Campbell, reconoció que por sus ventajas en infraestructura, Puebla fue el estado elegido para llevar a cabo el encuentro internacional.

Factores como la altura y la cercanía con la Ciudad de México fueron determinantes para que el Estadio Cuauhtémoc fuera la sede de la Selección Mexicana; además, explicó que el director técnico, Javier Aguirre Onaindia, solicitó este encuentro para la última etapa de preparación. Los boletos estarán a la venta próximamente.

Puebla será sede del partido México vs. Ghana en el Estadio Cuauhtémoc el próximo 22 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció la confianza de la FMF al recordar que en la entidad el deporte es una política de estado y una herramienta para reconstruir el tejido social.

Armenta Mier resaltó que, como en otros grandes eventos deportivos en Puebla, para recibir a la afición y al turismo se desplegará un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, mencionó que Puebla se suma a la ruta del Mundial 2026, como epicentro del deporte y la casa de la Selección de México rumbo a la Copa del Mundo, de uno de los tres partidos de preparación.

“Como lo prometimos Puebla vivirá el Mundial de fútbol ”, aseguró, al señalar que en próximos días anunciarán diversas actividades para celebrar esta fiesta.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, expresó su gusto por regresar a Puebla y reconoció las iniciativas de la administración de Alejandro Armenta para fomentar el deporte en la entidad. Resaltó que el Estadio Cuauhtémoc es un inmueble dos veces mundialista y destacó el apoyo de la afición.

cehr