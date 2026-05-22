¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el sprint del Gran Premio de Canadá de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez buscará sumar sus primeros puntos con Cadillac este sábado 23 de mayo durante el sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en la que será la tercera carrera de este tipo en la Temporada 2026.

El volante tapatío se quedó cerca de pasar a la Q2 en la clasificación, pero no logró dar otra vuelta después de que la Q1 se reanudó tras el choque de Fernando Alonso, por lo que largará desde la posición 17 en el Circuito Gilles Villeneuve.

¡Así queda la parrilla para la Sprint del #CanadianGP! 🇨🇦🏁

El sábado en Montreal se viene cargado. ¿Quién es tu favorito para la carrera corta? pic.twitter.com/N83cJqYIBR — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) May 22, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el sprint del GP de Canadá de F1?

El sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se realiza este sábado 23 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec. La carrera comienza a las 10:00 horas del Centro de México y será transmitida en vivo por Sky Sports y F1TV.

Fecha : Sábado 23 de mayo

Hora : 10:00

Circuito : Gilles Villeneuve

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Mercedes hace el 1-2 para el sprint del GP de Canadá

George Russell consiguió la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. Mercedes hizo el 1-2, pues Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos de la F1, saldrá segundo en la parrilla de salida.

Russell, quien se dispone a defender su título de Montreal el domingo, marcó una vuelta rápida de 1 minuto y 12.965 segundos en la clasificación para la primera carrera sprint en Montreal. El piloto británico de 28 años viene de terminar cuarto en el Gran Premio de Miami.

So good, they had to say it twice! 😆😆



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“Nunca dudé de mí mismo. Sabía lo que puedo hacer. Miami fue obviamente algo único. Este circuito es increíble, con mucho agarre; se siente como si estuvieras conduciendo un auténtico auto de Fórmula 1 por aquí, que es como debería ser, y me alegra que hoy todo haya encajado”, afirmó George Russell tras conseguir la pole position.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Canadá?

Checo Pérez ha corrido 11 Grandes Premios de Fórmula 1 en Canadá desde su debut en el serial en el 2011. Su mejor resultado hasta el momento fue el tercer lugar conseguido en la temporada del 2012, con la escudería Sauber.

La última vez que el tapatío corrió en Canadá fue en el 2024, con Red Bull, y no tuvo una buena experiencia luego de que no pudo terminar la carrera por un accidente en la vuelta 53 que destrozó el alerón trasero de su monoplaza.

EVG