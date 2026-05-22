Automovilismo

Fernando Alonso sufre fuerte choque en la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá (VIDEO)

El español Fernando Alonso, piloto de la escudería Aston Martin, abandonó la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá tras un choque en el final de la Q1

Fernando Alonso tuvo un choque en la Q1 de la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de F1.
Fernando Alonso tuvo un choque en la Q1 de la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de F1. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

El piloto español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin, tuvo un fuerte choque en el muro de la curva 3 en el tramo final de la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

El asturiano perdió el control de su monoplaza cuando estaba llegando a su fin la Qualy 1. El español abandonó la pista y no pudo continuar en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec.

El veterano Fernando Alonso marcha penúltimo de la clasificación en la F1 2026, pues todavía no ha obtenido puntos en lo que va de la temporada.

EVG

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