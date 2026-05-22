Fernando Alonso sufre fuerte choque en la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá (VIDEO)

Fernando Alonso tuvo un choque en la Q1 de la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de F1.

El piloto español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin, tuvo un fuerte choque en el muro de la curva 3 en el tramo final de la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

El asturiano perdió el control de su monoplaza cuando estaba llegando a su fin la Qualy 1. El español abandonó la pista y no pudo continuar en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec.

El accidente de Fernando Alonso en la SQ1.



Bloquea neumáticos y se va directo al muro.pic.twitter.com/fjNax3AswK — John F1 🇪🇸 (@JohnF1_14) May 22, 2026

El veterano Fernando Alonso marcha penúltimo de la clasificación en la F1 2026, pues todavía no ha obtenido puntos en lo que va de la temporada.

EVG