La terrible maldición que condena a Cruz Azul ante Pumas en la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

Jugadores del Cruz Azul tras la final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Se vivió el primer duelo de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, juego en donde los cementeros no pudieron sacar ventaja en casa, lo que deja todo abierto para la definición en Ciudad Universitaria, en donde ambos equipos van contra la historia.

La Máquina viaja a CU con una pesada maldición en torneo cortos, pues cada vez que empata en la final de ida pierde el título. Todo empezó en la final del Torneo Invierno de 1992, cuando igualaron 2-2 ante Pachuca, cayendo 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Gracias por nunca dejar de alentar, Azules.



El domingo vamos por el objetivo, JUNTOS 💙 pic.twitter.com/tdL9l3PuJ0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 22, 2026

En el Apertura 2018 todo se repitió. Cruz Azul, que opr ese entonces tenía 21 años de sequía, se enfrentaron a su acérrimo rival, el Club América. En la ida quedaron 0-0 y en la vuelta las Águilas perdieron 2-0.

Este escenario se repitió en el Apertura 2024. Ya habían ganado su novena estrella, pero empezaba la búsqueda por la décima y en su camino se volvió a cruzar el América, que luego de empatar 1-1 se terminó llevando el título en el cotejo definitivo.

De esta manera Cruz Azul tiene que jugar ante la pesada estadística y meterse a Ciudad Universitaria para el cotejo de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Por su lado, los Pumas de la UNAM buscan romper una racha de 15 años sin campeonato. La última vez que fueron monarcas del futbol mexicano fue el 22 de mayo de 2011, cuando en CU vencieron a Monarcas Morelia para el séptimo título de los felinos.

Termina el encuentro en empate y todo se definirá este domingo en el Olímpico Universitario.



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Efraín Juárez habla sobre el arbitraje y de Cruz Azul

Después del capítulo de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entrenador Efraín Juárez causó alboroto con una declaración sobre el arbitraje que no cayó nada bien en Cruz Azul, que se reporta metió una queja contra el estratega de Pumas y quien podría ser acreedor de una multa.

En conferencia de prensa tras el empate 0-0, el estratega del Club Universidad dijo Cruz Azul busca “sacar ventaja” del arbitraje y que durante la Liguilla el cuadro celeste ha sido ayudado. Agregó que es una “osadía” que La Máquina se queje de las decisiones arbitrales.

Esto generó que los cementeros, de acuerdo con medios nacionales, presentara una queja ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los comentarios de Efraín Juárez, quien ahora enfrenta un posible castigo económico de más de medio millón de pesos.

Su contraparte, el estratega Joel Huiqui, fue quien pidió la multa para Juárez y pidió no manchar la final con temas fuera de la cancha. El Club Universidad y La Máquina definen al campeón de la Liga MX el domingo 24 de mayo en el Estadio de CU.

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