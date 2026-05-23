¡Otro oro! Alegna González conquista el primer lugar en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones

La marchista mexicana Alegna González ratificó el gran presente que vive, luego de que este sábado ganó la medalla de oro en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones, mismo que se llevó a cabo en La Coruña, España.

La dos veces olímpica obtuvo el metal áureo en la prueba de 21 kilómetros, al terminar con tiempo de 1:32.21 horas. Se trató del segundo triunfo consecutivo para la nacida en Ojinaga, Chihuahua, luego de que el pasado fin de semana fue la ganadora del Gran Premio Internacional de Rio Maior, en Portugal.

¡Oro para México 🇲🇽🥇!



Alegna González 🇲🇽 gana el medio maratón de marcha 🚶‍♀️ del Gran Premio de Cantonés 🇪🇸 con un tiempo de 1h:32min:21s ⏱️



Dos victorias en semanas consecutivas para @alegnam_2 💪 https://t.co/k2XcFhOU5x pic.twitter.com/rde6qgtnU3 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 23, 2026

Así fue el triunfo de Alegna González en España

Alegna González dejó atrás a la española María Pérez a tres kilómetros de la meta del Gran Premio Internacional de Marcha Cantones.

La de Granada, actual campeona del mundo y subcampeona olímpica de 20 kilómetros, no pudo seguir el ritmo de la mexicana y terminó tercera con tiempo de 1:32.48 horas, pues el segundo sitio se lo llevó la italiana Sofia Fiorini (1:32.33 horas).

Por su parte, la mexicana Alejandra Ortega se quedó a solamente 35 segundos de subirse al podio, y se conformó con el cuarto lugar de la competencia.

¡MÉXICO CONQUISTA LA CORUÑA! 🇪🇸🇲🇽



Brutal exhibición de la marcha mexicana en el XXXIX Gran Premio Cantones:



🥇 Alegna González | ¡1ER LUGAR! (1:32.21 hrs)

🏅 Alejandra Ortega | 4° Lugar (A solo 35" del podio)



Las mexicanas demostrando que somos potencia mundial. ¡Felicidades! pic.twitter.com/D1a0a74vPS — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 23, 2026

Mexicana Ximena Serrano logra podio en 10 kilómetros

El oro de Alegna González no fue el único logro de México en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones, pues la también connacional Ximena Serrano cosechó el bronce en la prueba de 10 kilómetros.

La tricolor aseguró el tercer lugar de la competencia al registrar un tiempo de 45 minutos. Terminó atrás de la italiana Sofia Fiorini y de la japonesa Nanako Fijoo, quienes hicieron el mismo tiempo de 44.34 segundos.

Ximena Serrano, oriundo de Zitácuaro, Michoacán, es una de las más grandes promesas del atletismo nacional gracias a sus destacados resultados, entre ellos el oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali 2022.

EVG