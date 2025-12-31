Mateusz Bogusz reaparece en el lugar menos pensado y la afición de Cruz Azul no puede creerlo

El polaco Mateusz Bogusz reapareció, pero no en la pretemporada del Cruz Azul. En redes sociales circulan unas imágenes del mediocampista en Rokitnica Fisioterapia, un centro de rehabilitación y terapia ubicado en su natal Polonia, concretamente en Zabrze, en el distrito de Rokitnica.

“Uno de los jugadores con los que hemos tenido el placer de trabajar es Mateusz Bogusz, un jugador de futbol profesional, para quien la fitness, la movilidad y la regeneración son cruciales en el funcionamiento diario al más alto nivel deportivo”, compartió dicho centro de rehabilitación en su cuenta de Facebook para presumir la visita del todavía jugador de La Máquina.

La publicación generó polémica e incertidumbre entre los aficionados del Cruz Azul, pues Mateusz Bogusz no se ha presentado a las instalaciones de La Noria en los primeros días de pretemporada del Cruz Azul de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Mateusz Bogusz no quiere seguir en Cruz Azul

La llegada de Mateusz Bogusz a Cruz Azul a inicios del 2025 generó muchas expectativas entre la afición celeste y en el propio futbolista, quien ya no querría continuar su carrera en el equipo cementero.

El mediocampista polaco fue un jugador importante de La Máquina en el primer semestre del año, bajo las órdenes del uruguayo Vicente Sánchez, siendo una pieza clave para que los capitalinos se coronaran en la Concachampions.

Pero la actividad de Mateusz Bogusz con Cruz Azul bajó con la llegada del director técnico argentino Nicolás Larcamón, lo que se refleja en que no completó ningún partido en el Apertura 2025 y en la Liguilla solamente sumó 24 minutos.

El jugador de 24 años tenía que presentarse a los exámenes médicos con Cruz Azul desde el lunes 29 de diciembre, pero su ausencia deja entrever que su salida de La Máquina está cerca, aunque el club no le habría otorgado permiso para que no se presentara o viajara a su país, según medios como Récord.

¿Cuántos goles ha hecho Mateusz Bogusz con Cruz Azul?

El polaco Mateusz Bogusz ha conseguido tres goles en 39 partidos oficiales con Cruz Azul, uno de los cuales fue en el triunfo por 5-0 sobre el Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions.

Las otras dos anotaciones del mediocampista con La Máquina fueron en cotejos de la Liga MX, en un empate 1-1 contra Mazatlán y en una victoria de 3-0 sobre el Puebla.

EVG