Cruz Azul suma a un delantero temible para ir por todo en la Liga MX ¡Se arma el trabuco!

Recién se conoció que Cruz Azul tendría amarrado a Miguel Borja y ahora salió a la luz que el equipo celeste va tras los servicios de otro jugador sudamericano que también juega de delantero y que llegaría en un gran momento, luego de salir campeón en Argentina.

Se trata de Edwuin Cetré, un futbolista colombiano que juega como extremo y su equipo actual es Estudiantes de La Plata de la Primera División de Argentina, en donde fue campeón dos veces este año. Sería un fichaje que llenaría de ilusión a los aficionados de La Máquina.

Un gesto que aumenta los rumores de la llegada de Edwuin Cetré fue una publicación en redes sociales de su esposa, quien en Instagram compartió una foto de los dos con los trofeos que el delantero conquistó con Estudiantes y con la frase: “Nos vamos multicampeones y felices”, además de un emoji de un reloj, que puede indicar que es cuestión de tiempo para su fichaje con La Máquina.

Edwuin Cetré es un extremo habilidoso, que sería una gran contratación para el Cruz Azul de Nicolás Larcamón, que este semestre jugará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, además de la Concachampions, de la cual el conjunto cementero es el actual campeón defensor.

Por el momento no hay nada seguro de la contratación, pero el mensaje de la esposa y los reportes de medios internacionales señalan que La Máquina está muy interesado en los servicios de Edwuin Cetré, quien también es seguido por el Botafogo y otros clubes de Brasil.

Cruz Azul va por Miguel Borja

El Torneo Clausura 2026 se acerca y los equipos empiezan a armar sus plantillas para el siguiente campeonato de la Liga MX. Cruz Azul está moviendo sus piezas y estaría muy cerca de fichar a Miguel Ángel Borja Hernández, quien, a pesar de sólo haber marcado cinco goles en los últimos seis meses, llega con gran cartel anotador.

De acuerdo con información de diversas fuentes, La Máquina está muy cerca de anunciar a Miguel Borja como su nuevo delantero y reemplazo de Ángel Sepúlveda. El colombiano llega de River Plate y, después de haberse decantado por el cuadro cementero, a pesar de ser seguido por América, Monterrey y Boca.

Borja vivió un cierre del 2025 muy diferente al comienzo del mismo, donde anotó ocho goles en liga con River, además de un par más en juegos amistosos, uno de ellos a la Selección Mexicana durante la gira sudamericana que tuvieron los pupilos de Javier Aguirre.

aar