¡SE VALE LLORAR! Ángel Sepúlveda da su último mensaje a la afición de Cruz Azul antes de unirse a Chivas (VIDEO)

Ángel Sepúlveda reconoció que es complicado dejar a Cruz Azul después de dos años de formar parte del equipo en su último mensaje a la afición cementera antes de viajar a Guadalajara para incorporarse con las Chivas, donde tendrá una segunda etapa a partir del Torneo Clausura 2026.

“Es difícil (salir de Cruz Azul), pero es un gran compromiso (llegar a Chivas), una gran oportunidad que vimos con mi familia, agradecido con todos”, declaró el Cuate ante los medios de comunicación que lo abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México previo a trasladarse a Guadalajara.

Chivas, un enorme desafío para Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda admitió que volver a las Chivas implica una gran responsabilidad, la cual ya tuvo en el 2018, cuando tuvo una primera y breve etapa con el Rebaño.

“Un reto y una responsabilidad enorme”, resaltó el Cuate, quien respondió “sí, claro, siempre” ante la pregunta de si estaba ilusionado con su regreso a las filas del equipo rojiblanco.

La primera etapa de Ángel Sepúlveda con Chivas

Ángel Sepúlveda formó parte de las Chivas en el Torneo Apertura 2018, campaña en la que el paraguayo José Saturnino Cardozo asumió la dirección técnica del Guadalajara en sustitución del argentino Matías Almeyda.

El Cuate marcó solamente un gol en los 10 partidos en los que tuvo actividad con el Rebaño en toda clase de competencias. Su anotación fue en el triunfo de 2-1 sobre el Morelia en la fase de grupos de la Copa MX Apertura 2018.

El legado de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Ángel Sepúlveda se unió a las filas del Cruz Azul en el Torneo Apertura 2023 procedente del Querétaro. El Cuate anotó 39 goles en 109 cotejos oficiales con los de La Noria en toda clase de competencias.

El delantero michoacano también sumó 12 asistencias durante las cinco campañas en las que formó parte del ataque de La Máquina. Su último partido con los celestes fue en los cuartos de final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo, donde solamente estuvo tres minutos en la cancha.

A pesar de su gran aporte a la ofensiva estos últimos dos años y medio, Ángel Sepúlveda no pudo conseguir el título de la Liga MX con el Cruz Azul, pero sí ganó la Concachampions 2025, único trofeo que consiguió durante su etapa como celeste.

EVG