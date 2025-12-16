Alexis Vega sonríe después de Chivas… ahora vale el doble y es bicampeón

El paso de Alexis Vega con las Chivas no fue el mejor. Llegó como la esperanza del Rebaño, pero al final se tuvo que ir por la puerta de atrás y regresar a su casa (Toluca) para conocer las mieles del éxito.

El delantero está viviendo su mejor momento, pues no solamente es bicampeón, como ya lo sabe el mundo, sino que ahora también vale el doble de lo que costaba como rojiblanco.

Del Guadalajara se fue en 2023 con un valor de 6.4 millones de dólares y, después de alzar su segundo trofeo con los Diablos Rojos, está valuado en 11.7 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.

TE RECOMENDAMOS: Chiefs se queda sin playoffs Historia de Brady y Mahomes coincide 17 años después

El Dato: Alexis Vega no es el único de Chivas que fue bicampeón con el Toluca. Jesús Angulo y Antonio Briseño también han tocado las mieles del éxito en el Edomex.

Alexis Vega, desde que regresó al Toluca, se convirtió en el nuevo ídolo de la afición. Muchos hinchas choriceros se preguntaron si llegaba a ayudar o solamente de paseo, como sucedió en el Rebaño, pero en dos años, el atacante ha cumplido con las expectativas y ahora apunta a ser uno de los convocados al Mundial del 2026, por Javier Aguirre.

Como era normal, cuando volvió Alexis Vega al Toluca, no estaba bien ni mental ni físicamente, pero en el Estado de México se hicieron cargo de regresarlo a un mejor nivel y, aunque tuvo nulos minutos en la Liguilla del Apertura 2025, fue el héroe en la tanda desde los 11 pasos, pues, después de 24 penaltis cobrados, él se encargó de marcar los dos que le tocaron y así darle el bicampeonato al Diablo.

En 2018, Toluca decidió vender a Alexis Vega a las Chivas. La carta que pagó el Rebaño por el delantero fue aproximadamente de 10 millones de dólares, pero el regreso del atacante al Estado de México se dice que no rondó ni los 5 millones de dólares y que el futbolista se bajó 30 por ciento su sueldo para poder tener minutos en el equipo de sus amores.

108 años tiene el Toluca de historia en el futbol

El costo más alto que logró Alexis Vega en Chivas fue de 9.3 millones de dólares.

“Muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa; Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el AKRON, pero bueno, eso también va para los chivahermanos que siempre estuvieron conmigo en todo momento”, comentó Vega en las entrevistas que se le hicieron después del partido.

El canterano de los Diablos Rojos sabe que el equipo comandado por Antonio Mohamed tiene mucho futuro, pues la mayoría de los futbolistas son jóvenes y con hambre de seguir ganando, por lo que en zona mixta aseguró que van por más.

“Sabemos que este equipo está para pelear muchísimas cosas. El Toluca nunca ha vivido un bicampeonato y poder hacer historia ahora es increíble. Poner nuestros nombres con letras de oro en este club, yo creo que es algo que va a quedar para siempre y trataremos de seguir sumando más torneos”, añadió.

Hay que recordar que con este resultado, el Toluca suma 12 campeonatos e iguala a las Chivas como el segundo equipo más ganador en la historia del futbol mexicano, pues el América es el primero con 16. Lo que ahora le tiene que preocupar a las Águilas es que los choriceros sigan con la buena racha y le quiten ser el único tricampeón en torneos cortos de la Liga MX.

El capitán de los choriceros es conocido como uno de los futbolistas más fiesteros, pero ahora no se le puede reclamar nada y él reconoció al término del partido que lo quiere disfrutar a tal grado que estaría dispuesto a aventarse seis días de fiesta.

“Tengo que festejar más que los del torneo pasado, no sé si me dé, pero quiero seis días, a ver qué tal me da”, añadió.

Los 5 más caros del Toluca │ Top 5 de la Liga MX ı Foto: Especial

Los 5 más caros de Chivas ı Foto: Especial

El capitán arma una fiesta con su afición en el estado de México

El desfile por la celebración del bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca dejó varios momentos para el recuerdo. El festejo estuvo comandado por Alexis Vega, el gran héroe de los escarlatas en los últimos torneos y quien fue el autor del penalti decisivo para la estrella 12.

El capitán del Toluca empezó la fiesta arriba del autobús. Con lentes negros y un jersey retro blanco. Fue de los jugadores más animados. Bailó, gritó y compartió latas de cerveza.

Alexis Vega y los jugadores de los Diablos recorrieron Toluca. Sin importar el frio invernal, la gente estuvo alentando todo el camino a sus jugadores.

Desfile de celebración ı Foto: Mexsport y Cuartoscuro

“Bicampeón, bicampeón, bicampeón”, gritaba la gente mientras el autobús pasaba. También sonó La Cumbia de los Trapos, la canción que se ha convertido en el nuevo himno del Rojo. El recorrido empezó en La Bombonera con destino al Águila de Colón.

Paulinho, el nuevo goleador de la ciudad, fue otro de los jugadores que más aplausos se llevó. También Antonio Mohamed, entrenador choricero que regresó la gloria al Estado de México, fue ovacionado por la gente: “Turco, Turco, Turco”. Vega llegó con él el trofeo y lo fue mostrando a los fans mientras avanzaba el autobús.