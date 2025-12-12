¡Llegó el primero! Chivas recibe a su primer refuerzo directamente del extranjero; rechazó a América y Monterrey

El primer refuerzo de las Chivas para el siguiente torneo de la Liga MX ya está en la ciudad de Guadalajara. Se trata de Brian Gutiérrez, futbolista de 22 años de edad, quien dijo estar feliz de llegar al Rebaño. Es cuestión que el jugador pase los exámenes médicos para que se oficialice su fichaje.

Nacido en Estados Unidos y procedente del Chicago Fire, Brian Gutiérrez dijo a su llegada al aeropuerto de Guadalajara: “Estoy muy contento por lo que viene, es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas”. El jugador llega con ganas de aportar su juventud y talento al servicio del equipo tapatío.

Brian Gutiérrez se convirtió en uno de los mejores jugadores jóvenes de la MLS, por lo que varios equipos de la Liga MX buscaban sus servicios. Al final fue el Club Deportivo Guadalajara el que convenció al estadounidense, quien prefirió a los rojiblancos sobre América y Monterrey.

De acuerdo con medios nacionales, Brian Gutiérrez se inclinó al proyecto de Chivas y dejó de lado los billetazos de las Águilas y de Rayados, clubes que podrían pagar más dinero al Chicago Fire por el traspaso del jugador y al propio futbolista en primas por fichaje y sueldo. Se dice que Brian Gutiérrez fichó por las Chivas por 5 millones de dólares y con contrato de cuatro años, con opción a uno más.

¿Quién es Brian Gutiérrez, nuevo jugador de Chivas?

Brian Gutiérrez es un jugador nacido en Chicago, Illinois, Estados Unidos, pero que, según reportes, tiene deseo de jugar con la Selección Mexicana. Se asentó con el equipo de su ciudad natal, el Chicago Fire. En la temporada 2025 de la MLS fue uno de los mejores jugadores de la escuadra.

Aunque es nacido en Estados Unidos, Gutiérrez tiene doble nacionalidad, al ser de ascendencia mexicano y hace poco, de acuerdo con información de Tom Bogert (The Athletic), tramitó su pasaporte de México, por lo que puede ser elegido por el Tricolor y por ello puede jugar con el Rebaño Sagrado. Mismo caso que Cade Cowell, aunque este eligió jugar para Estados Unidos.

El futbolista de 22 años de edad ha sido llamado a selecciones menores de Estados Unidos. Pero no es todo, pues su talento lo llevó a ser llamado por la selección mayor para dos juegos amistosos este año, aunque todavía puede hacer el cambio de equipo para el Tricolor.

