Chicharito Hernández sale de las Chivas del Guadalajara

La segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández como delantero de Chivas ha llegado a su fin.

La mañana de este jueves, el Club Deportivo Guadalajara anunció de forma oficial la salida del Chicharito de la institución.

La última imagen de Javier Hernández como jugador de Chivas será aquella después de fallar el penalti ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025, pues se confirmó que el Chicharito ya no seguirá en el Rebaño Sagrado y busca nuevo destino para seguir con su carrera.

El Chicharito Hernández falló el penalti que pudo mandar al Club Deportivo Guadalajara a las semifinales de la Liga MX, pero en cambio dejó uno de sus peores recuerdos, pues realizó uno de los peores cobros que se ha visto de un penalti en una Liguilla.

En la víspera se informó que el contrato del Chicharito con las Chivas no será renovado, pero no marca el fin de la carrera del jugador. Solamente es su adiós de los tapatíos, pero busca equipos y su destino estaría en Estados Unidos.

