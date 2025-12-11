“El exitoso no tiene menos caídas”, Chicharito Hernández se despide de Chivas con un conmovedor mensaje (VIDEO)

Javier Chicharito Hernández lamenta el penalti que falló con Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul.

Javier Chicharito Hernández dijo adiós a las Chivas con un video que publicó en sus redes sociales, en un conmovedor y emotivo mensaje en el que aseguró que las personas exitosas no son las que tienen menos problemas, sino las que tienen el coraje y la fuerza necesaria para superarlos y seguir adelante.

“Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores. El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos”, dijo el veterano goleador tapatío en una parte de su video.

Chicharito Hernández pide que no lo idealicen

En el inicio de su video, el Chicharito Hernández afirmó que cuando una persona llega muy lejos es idealizada por el público, que en algunos casos ponen en un pedestal a figuras como él, pero hizo énfasis en la importancia de ver más allá de eso y no depositar falsas expectativas en otros.

“Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros”, indicó al respecto el exatacante de Chivas.

El mensaje con el que el Chicharito Hernández se pronunció después de darse a conocer su salida de Chivas generó infinidad de reacciones entre sus seguidores.

Chicharito Hernández emociona con adelanto de su futuro tras su salida de Chivas

Al final de su clip, Javier Chicharito Hernández adelantó que le espera un nuevo reto en el mundo del futbol, aunque no dio detalles acerca de si lo espera un nuevo club de la Liga MX o de otra liga, o si seguirá ligado al balompié desde otra faceta.

“Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol”, dijo el experimentado futbolista de 37 años.

El Chicharito Hernández se va de las Chivas después de cuatro torneos en su segunda etapa con el Rebaño, la cual no salió como él, la directiva y la afición esperaban, pues las lesiones le impidieron tener continuidad y cuando tuvo actividad no estuvo a la altura de las expectativas.

