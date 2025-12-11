Toluca y Tigres, en top 3 de equipos con más finales en torneos cortos

Desde el Invierno 1996, cuando comenzaron los torneos cortos, Toluca y Tigres han sido dos de los tres equipos que más finales han disputado en la Liga MX. Con su aparición en la serie por el título del Apertura 2025, los Diablos Rojos suman 14 apariciones en la última fase del campeonato, con lo que dejan atrás al América, que ocupa el segundo lugar con 13, y en el tercero aparecen los de la UANL, que con la de esta campaña acumulan ya 12 presencias en la definición.

El Toluca afronta esta final con el objetivo de conseguir el bicampeonato luego de que en el Clausura 2025 rompió una racha de 15 años sin coronarse tras vencer al América, que se quedó con las ganas de consumar su tetracampeonato.

EL Dato: El Toluca no cierra una final de Liga MX en calidad de visitante desde el Torneo Apertura 2005, cuando se impuso al Monterrey en el Estadio Tecnológico (3-0).

Por su parte, los Tigres vuelven a una serie por el trofeo después de dos años, cuando en el Apertura 2023 sucumbieron a manos precisamente de las Águilas, que así ganaron su primera de tres coronas consecutivas. La más reciente ocasión que los mexiquenses se quedaron con las manos vacías en una conclusión de torneo fue en el Apertura 2022, tras ser humillados por estrepitoso global de 8-2 ante el Pachuca.

El conjunto escarlata disputó su primera final en torneos cortos en el Verano 1998, certamen en el que puso fin a una sequía de 23 años después de doblegar al Necaxa. El cuadro felino jugó su primera definición en el Invierno 2001, pero el final fue triste luego de sucumbir por marcador global de 3-1 a manos del Pachuca.

La serie por el título del Apertura 2025 comienza esta noche en Monterrey, donde el equipo dirigido por Guido Pizarro intentará hacer pesar su localía en el Volcán para llevarse una buena ventaja a la cancha del Nemesio Díez, recinto en el que el Toluca recibirá la vuelta el próximo domingo por haber terminado líder del torneo.

79 goles anotaron en conjunto Toluca y Tigres en fase regular del Apertura 2025

De las 13 finales previas que Toluca jugó desde 1996, en ocho de ellas salió con los brazos en alto y en las otras cinco fue superado. En el caso de Tigres, en seis de las 11 que disputó se impuso, por lo que su balance es apenas positivo, pues también cayó en cinco oportunidades.

El Toluca viene de eliminar a Bravos y Monterrey en las fases previas de la Liguilla, mientras que Tigres dejó en el camino a Xolos y Cruz Azul. Tanto mexiquenses como regiomontanos ganaron sus respectivas semifinales por su mejor posición en la tabla tras empates globales contra Rayados y La Máquina, de manera respectiva.

Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, tiene saldo positivo en finales de Liga MX con cuatro ganadas y dos perdidas. Una de las que no ganó fue precisamente contra Tigres, equipo ante el que perdió la definición del Apertura 2017 cuando estaba al frente del Monterrey.

La otra serie por el título del futbol mexicano que el Turco perdió en el banquillo fue la del Clausura 2016 contra el Pachuca, también durante su etapa como timonel de Rayados.

Por su parte, Guido Pizarro dirige su primera final en su segunda campaña en la dirección técnica de Tigres, cargo que asumió en marzo de este año a media temporada para sustituir al serbio Veljko Paunovic.

En el pasado Clausura 2025, la campaña de los de la UANL acabó precisamente después de tropezar contra el Toluca en las semifinales por marcador global de 4-1.

Tigres se impuso 4-3 al Toluca en la tercera jornada del Apertura 2025 en un entretenido duelo que se llevó a cabo en la cancha de los Diablos Rojos, que en aquel encuentro sufrieron su primera caída del semestre.

Los felinos saben que deben de sacar una importante ventaja en su casa y con su gente si desean tener oportunidad el domingo en el Estado de México. Los Diablos desean el bicampeonato y así igualar a Pumas, León, Atlas y América.

