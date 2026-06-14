Aficionados de Suecia abrazan a las madres buscadoras, mientras se manifiestan a las afueras del Estadio Monterrey

El Estadio Monterrey tuvo su primer partido del Mundial 2026 entre Suecia y Túnez, pero como ocurrió antes de la inauguración en el Estadio Ciudad de México, las madres buscadoras se hicieron presentes a las afueras del recinto para realizar sus protestas y los aficionados suecos dejaron una imagen insólita al solidarizarse con ellas.

En el camino que lleva al Estadio Monterrey, las madres buscadoras pusieron lonas en el piso con las imágenes de sus familiares que están desaparecidos y mientras los aficionados de Suecia pasaban a un lado, algunos de ellos se pararon para brindarles un abrazo y darles palabras de apoyo en su lucha.

En Suecia se registran 25 mil denuncias de desaparición al año, mientras que en México se acumulan más de 130 mil registros de personas desaparecidas desde el 2006.

Un grupo de buscadoras de personas desaparecidas protestaron afuera del Estadio Monterrey antes del Suecia vs Túnez



Y los aficionados de Suecia mostraron su apoyo a las familias buscadoras con un abrazo y diciéndoles palabras de apoyo



QUE TRISTE ES VER ESTO EN MÉXICO😢🇲🇽 pic.twitter.com/GfMw3DkMGk — Lu12 (World Cup Versión) (@Lu12_2005) June 15, 2026

La inauguración del Mundial 2026 tuvo protestas a las afueras del estadio

Cuando la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México está llegando a su fin, en la calle de Tlalpan se presentaron varios grupos de protestantes para realizar sus manifestaciones a las afueras del compromiso más importante del torneo.

Madres buscadoras, feministas, enfermeras y alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lograron llegar hasta el Estadio Azteca, pero antes de dar vuelta para poder llegar hasta la Puerta 1 del estadio, se encontraron con un cerco de policías que evitaron que esto ocurriera.

El gobierno de la Ciudad de México plantó cempasúchil en las jardineras cerca del Estadio Azteca, las cuales fueron arrancadas por los protestantes para lanzarlas en contra de los policías. Donde las cosas pasaron a mayores fue en la Puerta 8 del recinto, donde las autoridades y protestantes protagonizaron un conato de bronca.

DCO