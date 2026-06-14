La afición de Japón lo vuelve a hacer y deja totalmente limpio el estadio; así lo presume la FIFA (VIDEO)

La Selección de Japón se enfrentó a Países Bajos en la cancha del Estadio Dallas y, tras el gran empate 2-2, la afición nipona demostró por qué es la mejor cuando termina el partido al dejar el recinto limpio. La FIFA presumió esta acción en sus redes sociales.

Los fans de Japón asisten a cada partido con una bolsa azul de basura, la cual inflan antes de iniciar el encuentro para apoyar a su selección y, después de que termina el compromiso, comienzan a recoger toda la basura que está a su alrededor para dejar limpio el estadio, desde las botellas y vasos hasta platos y recipientes de comida.

Algo parecido a lo que ocurre con los jugadores y cuerpo técnico de Japón, quienes cada que asisten a un estadio, dejan el vestidor limpio y ordenado, además de un mensaje en los pizarrones agradeciendo a la organización por las atenciones.

Japón podría ser una de las sorpresas en el Mundial 2026

Japón, a través de las últimas ediciones del Mundial, ha comenzado a trabajar más en su futbol nacional, para tener una generación dorada de jugadores, los cuales en la actualidad figuran en Europa, como Takefusa Kubo, quien es la estrella de la Real Sociedad.

En su debut ante Países Bajos, demostraron que tienen la calidad necesaria para pelear hasta las instancias finales del torneo de la FIFA. Los Samurais Azul pelearon hasta el final para lograr el empate ante la “Naranja Mecánica” y pelear en las siguientes dos jornadas por el liderato del Grupo F.

Otro de los temas que llamó la atención de la Selección de Japón en este compromiso fue el entrenador, Hajime Moriyasu, quien lloró al escuchar el himno de su país, escribió en su libreta todo el tiempo y ocupó su pizarrón en el campo de juego para decirle a sus jugadores los minutos faltantes para el final del compromiso.

¿Cuándo vuelve a jugar Japón en el Mundial 2026?

Japón es uno de los favoritos para llevarse el primer lugar del Grupo F en una pelea férrea ante Países Bajos, aunque después de su enfrentamiento todo se definirá en quién le gane a Túnez y Suecia.

El próximo compromiso de los japoneses en el torneo será ante Túnez el próximo sábado 20 de junio del 2026 en la cancha del Estadio Monterrey, el cual es el partido 1000 en la historia de los Mundiales.

Por su parte, en la segunda jornada del Grupo F, los Países Bajos se medirán ante Suecia el mismo día en el Estadio Houston. Los suecos se llevaron la victoria en su debut ante los tunecinos por marcador de 5-1.

DCO