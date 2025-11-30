Chicharito Hernández falla un penalti, le niega el pase a las semifinales a Chivas y se despide de la forma más triste en su historia

Al minuto 83 del duelo entre Cruz Azul y Chivas se presentó una oportunidad de oro para el equipo rojiblanco, pues con el juego empatado 2-2 se marcó un penalti en favor para los tapatíos, el cual fue cobrado por Javier Chicharito Hernández, quien voló el disparo.

Javier Hernández se plantó en el manchón de penalti, para cobrar desde los 11 pasos. Era el momento para que, uno de los últimos referentes rojiblancos, se vistiera de héroe y pusiera a Chivas en una nueva final.

Sin embargo, la falta de ritmo y hasta de desconexión mental con el juego provocó que su cobro se fuera a las tribunas, en uno de los peores disparos de tiro penal que se han vivido en las liguillas del futbol mexicano.

CHICHARITO VOLÓ Y FALLÓ EL PENAL ANTE CRUZ AZUL pic.twitter.com/t4DUCowHvO — Hugol ^^ (@Hugol343) December 1, 2025

Cruz Azul consuma pase con victoria sobre Guadalajara

En el último duelo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX el Cruz Azul se convirtió en semifinalista luego de vencer 3-2 contra las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo.

A pesar de que el primer tiempo inició con ambos equipos cuidando su arco, las Chivas lograron ponerse en ventaja antes del minuto 10, Cade Cowell fue el encargado de mandar la esférica al fondo de la red y poner contra las cuerdas a la Máquina.

Sin embargo, los pupilos de Nicolás Larcamón respondieron de inmediato y antes del minuto 15 de tiempo corrido, una jugada por la banda derecha de José Paradela generó el espacio dentro del área, donde se encontraba Gabriel Fernández y el uruguayo remató con el arco abierto.

