Gabriel Milito quiere a este jugador del Cruz Azul y Chivas pagaría esta fortuna para cumplir el capricho

Armando González ha sido una gran revelación en el ataque de las Chivas, pero el equipo rojiblanco no se conforma, pues ya piensan en el delantero que puede hacer mancuerna con La Hormiga y el entrenador Gabriel Milito tiene en mente a un jugador del Cruz Azul.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el estratega del Club Deportivo Guadalajara está interesado en los servicios de Ángel Sepúlveda, delantero de La Máquina, quien según el portal especializado en fichajes, transfermarkt, tiene valor de poco más de 800 mil dólares.

En caso que Chivas y Milito quieran de verdad al Delantero de Culto, deberán pagar la cifra cercana al millón de dólares, pues el cuadro de la Noria puede negociar el precio de su jugador, quien llegó en 2023 de los Gallos Blancos del Querétaro por poco más de 2.5 millones de dólares.

Con el paso de su estancia en Cruz Azul, el Cuate Sepúlveda ha perdido un poco de valor, pero sigue siendo un delantero confiable. En lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX el ariete mexicano tiene 7 goles, en sus 16 partidos jugados.

Ángel Sepúlveda ya tuvo un paso por Chivas. En su tiempo como jugador rojiblanco disputó 10 juegos en 2018 y solamente pudo anotar un gol. En caso de regresar, tendría su revancha.

Chivas va directo a Liguilla

Las Chivas aseguraron oficialmente el sexto y último lugar directo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX luego de que FC Juárez perdió 2-1 como local contra el Querétaro en el arranque de la Jornada 17 del torneo, la última de la fase regular.

La derrota ante Gallos Blancos dejó a los Bravos con 23 puntos, tres menos que el Guadalajara, que es uno de los seis clubes que avanzaron de manera directa a la fiesta grande del futbol mexicano. Ahora solo deben esperar a que termine el play.in.

Los seis equipos que clasificaron directamente a la Liguilla del Apertura 2025 deberán esperar poco más de dos semanas para volver a las canchas, pues los cuartos de final se ponen en marcha el próximo 26 de noviembre.

Los cotejos de ida de cuartos de final de la Liga MX se realizarán el 26 y 27 de noviembre. Los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, cuando se sepa cómo quedan las semifinales del campeonato.

