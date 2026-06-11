Caliente.mx entregará 20 mdp en cada partido de la Selección Mexicana; así puedes participar

La plataforma de apuestas Caliente.mx presentó una promoción en la que se puede ganar un premio de 20 millones de pesos en cada encuentro donde participe la Selección Nacional de México, así como en otros eventos seleccionados del Mundial 2026. Descubre cómo ganar.

Calendario del certamen

La vigencia formal de esta dinámica inicia a las 0:00 horas (Hora Tijuana) del 23 de mayo de 2026 y concluye a las 14:00 horas (Hora Tijuana) del 19 de julio de 2026.

El cierre definitivo, según Caliente.mx, se ejecutará al concluir el último encuentro elegible del torneo, abarcando de forma escalonada las fases de grupos y las etapas eliminatorias de dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinal y la gran final del Mundial 2026.

Los partidos confirmados para la escuadra mexicana dentro de la Fase de Grupos contemplan tres fechas específicas para el registro de jugadas válidas.

El juego de México vs Sudáfrica abre su periodo del 4 de junio al 11 de junio de 2026; el compromiso de México vs Corea del Sur se fija del 11 de junio al 18 de junio de 2026; finalmente, el encuentro de Chequia vs México operará del 17 de junio al 24 de junio de 2026.

En los tres casos, la recepción de apuestas cierra al finalizar el tiempo de juego reglamentario de cada partido.

Requisitos y exclusiones del sorteo

Los participantes deben cumplir de manera estricta con criterios de validación legal e institucional. Los usuarios tienen que:

Ser mayores de 18 años al momento de ingresar a la plataforma

Contar con una residencia legal acreditada dentro del territorio mexicano

Poseer una cuenta registrada, verificada y con los datos de contacto actualizados

Contar con una identificación oficial vigente para efectuar el reclamo de la bolsa económica en caso de ganar

¿Cómo jugar por los 20 millones de pesos?

El ingreso al proceso de selección se activa de forma automática al momento de confirmar una jugada.

Cada transacción eleva proporcionalmente las oportunidades de ganar de cada usuario. Las condiciones fijadas por la empresa para validar una jugada son las siguientes:

Utilizar exclusivamente saldo real depositado en la cuenta del usuario, quedando inhabilitados los bonos, Free Bets o créditos promocionales.

Cubrir un monto mínimo de 50 pesos por cada boleto colocado en el sistema.

Efectuar la jugada estrictamente dentro de la ventana de participación publicada en la página oficial para cada evento deportivo.

Seleccionar el mercado 1X2 – Resultado Final (Tiempo Regular) para los partidos de la Selección Nacional de México, eligiendo únicamente a México como ganador.

Apostar en cualquier mercado disponible para el resto de los partidos del torneo que hayan sido previamente designados y publicados por la empresa.

Cabe señalar que las apuestas cerradas total o parcialmente a través de la herramienta Cash Out, así como los registros cancelados, anulados (Void) o reembolsados, pierden de forma automática su elegibilidad para el certamen.

Selección del ganador y asignación fija de posiciones

La determinación del ganador único se realiza mediante una verificación que se realiza dos días hábiles posteriores a cada partido a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Las posiciones ganadoras fijas e inamovibles se distribuyen bajo el siguiente esquema:

Fase de Grupos y Eliminatorias de México : Se asigna el premio al titular del Bet ID que ocupe exactamente la posición No. 33,333 dentro del listado filtrado de apuestas válidas.

Resto de eventos del torneo designados : El ganador se define a través de la apuesta válida que se localice en la posición No. 33,333 del universo registrado.

Gran Final del Mundial 2026: La bolsa económica se entrega al usuario cuyo Bet ID se posicione en el lugar No. 77,777 de la lista de transacciones válidas.

En caso de que el volumen total de apuestas válidas no alcanza la cifra numérica de la posición fija al término del juego, se entregarán íntegros al usuario titular de la última apuesta válida registrada en el sistema.

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¿Cómo cobrar el premio y qué hay de los impuestos?

Los resultados correspondientes se publicarán oportunamente en el sitio oficial de la empresa. Para realizar el cobro, el cliente notificado por correo electrónico debe acreditar su identidad mediante la presentación de su documentación oficial vigente.

La entrega puede efectuarse de manera presencial en sedes de la Ciudad de México o de la Ciudad de Tijuana, Baja California, si la normativa legal aplicable así lo requiere.

Caliente.mx aclara que la promoción no cubre gastos de traslado, hospedaje ni viáticos adicionales.

Al momento de realizar la adjudicación del dinero, la plataforma de apuestas aplicará de forma directa la retención impositiva que dictamine la legislación fiscal vigente en el país.

El ganador recibirá un monto neto remanente y se le expedirá la constancia de retención de impuestos junto con el comprobante fiscal digital correspondiente.

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Prohibiciones y uso de Inteligencia Artificial

El uso de programas de edición o herramientas de inteligencia artificial (IA) para modificar capturas de pantalla, boletos de apuestas o datos de identidad será considerado como una falta grave.

“Cualquier intento de alterar, manipular o falsificar información relacionada con la participación en la promoción incluyendo comprobantes de apuestas, capturas de pantalla, documentos o evidencias de registro mediante el uso de programas de edición, inteligencia artificial (IA) u otros medios, será considerado fraude. Dichas acciones conllevarán la descalificación inmediata del participante y la pérdida de cualquier derecho a premio”, señalan las bases del juego.

Ahora ya sabes cómo participar por los 20 millones de pesos para llevar tu pasión por la Selección Mexicana a otro nivel durante este mundial 2026.

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JVR