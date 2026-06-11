Javier Aguirre exhibe a jugadores que les quedó grande el debut en el Mundial 2026: “les pesó el escenario”

Javier Aguirre en el debut de México ante Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026

Luego de la histórica victoria por 2-0 de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, el entrenador nacional Javier Aguirre declaró que a algunos de sus jugadores les “pesó el escenario” de una inauguración de Copa del Mundo.

“Es un escenario brutal, eso hace que las patitas te sacudan un poquito. Nunca en 25 partidos habíamos tenido un solo calambre y hoy tuvimos tres con calambres”, comentó El Vasco en conferencia de prensa tras el duelo.

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Javier Aguirre revela que en 25 partidos previos a la Copa del Mundo no había tenido a un jugador con calambres y en la inauguración, tres de ellos sufrieron de esto



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Javier Aguirre considera que el Mundial es un escenario muy emocional

El estratega mexicano explicó que pudieron anotar por lo menos dos goles más. “Es un escenario emocional muy fuerte. Les peso un poquito, no a todos, les pesó un poquito el escenario. Afortunadamente fueron tranquilizándose, fueron teniendo la pelota. Realmente nunca sufrimos atrás, pudo ser un 4-0”, dijo.

La victoria ante el cuadro africano es histórica para el país, ya que México nunca había ganado un partido inaugural en una Copa del Mundo. Gracias a los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos futbolistas marcaron su primer tanto en una máxima justa.

Javier Aguirre, quien vive su tercera Copa del Mundo como entrenador de México, comentó que el duelo en el Estadio Azteca pudo terminar con un gol más para calmar un poco las dudas que quedaron con el funcionamiento de su escuadra.

“Era para un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Solo un remate de ellos, fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejo esto. Una al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para fuera y entonces nos fuimos complicando paulatinamente”, indicó el “Vasco”.

México se relajó, dice Javier Aguirre

México no tuvo rival en la cancha pero tampoco puntería en la inauguración del Mundial 2026. Muchas opciones de gol, pero no las pudieron concretar y eso provocó que el marcador sobre Sudáfrica terminara solamente 2-0 gracias a los tantos de Julián Quiñones a minuto 9 y de Raúl… pic.twitter.com/I3VN5jx6iO — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

El cotejo entre los Aztecas y los Bafana Bafana tuvo varias incidencias, como tres tarjetas rojas, pero la principal fue la postura baja del cuadro sudafricano, que por lo mismo propició una relajación en el Tricolor, algo que criticó el estratega nacional.

“El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación de que nos relajó y no fuimos verticales. Pero bueno, para ser el primer partido, empezar con victoria, es una conclusión buena, podemos mejorar, por supuesto y debemos también”, explicó el exentrenador de la Selección de Japón.

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