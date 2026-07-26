Sheinbaum felicita a Del Toro por su 3er lugar en Tour de France: ‘México se siente orgulloso’

Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por tercer lugar en Tour de Francia.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano Isaac del Toro, quien este domingo concluyó su paso en el Tour de France con un histórico tercer lugar.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria federal recordó que, con la conclusión del evento deportivo este domingo, el ciclista de Ensenada se convirtió en “el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia”.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ¡Isaac del Toro hace historia en el Tour de France! El ciclista mexicano cerró su primera participación con un histórico tercer lugar en la clasificación general y conquistó el maillot blanco como mejor joven de la competencia. 🇲🇽🚴‍♂️



Desde París, el integrante… pic.twitter.com/sY9M6iQCXD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 26, 2026

Por lo anterior, escribió Sheinbaum Pardo, todo el país se siente “muy orgulloso” de su esfuerzo y dedicación, y aseguró que la labor del ciclista en la competencia internacional es inspiradora para todos.

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad”, escribió la presidenta en la red social X.

“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”, concluyó Sheinbaum Pardo.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Anteriormente, la presidenta ya había dedicado un mensaje de felicitación a Del Toro, cuando ganó en la segunda etapa del Tour de France, uno de los momentos más destacados de la participación de “El Torito” en la competencia internacional.

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”, escribió la presidenta en ese momento.

Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 👏🏽👏🏽👏🏽 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 5, 2026

Este domingo no solo Isaac del Toro cerró su participación en el Tour de Francia 2026, sino que México participa con una extensa delegación de más de 600 atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo.

Al cierre de esta nota, la delegación mexicana en los Juegos ha sumado 31 medallas, entre ellas 12 de oro.

Isaac del Toro sube al podio del Tour de France, en tercer lugar

En un momento considerado histórico para el deporte mexicano, Isaac del Toro subió al podio como el tercer lugar del Tour de France 2026.

La bandera de México resalta en el maillot de Isaac del Toro durante el podio del Tour de France 2026. ı Foto: AP

Aunque fue el holandés Mathieu van der Poel quien ganó la última etapa del Tour de Francia este domingo, el podio se definió el sábado con base en los resultados anteriores de la competencia.

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