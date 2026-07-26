¡HISTÓRICO! Isaac del Toro termina en el tercer lugar general y Mathieu van der Poel gana la Etapa 21 y última del Tour de France

Isaac del Toro firmó una participación silenciosa en la última etapa del Tour de France, pero finalizó su primera aparición en esta competencia como el tercer mejor ciclista del torneo. Mathieu van der Poel fue el ganador de este último episodio después de cerrar la carrera con un final de fotografía.

Durante la última etapa del Tour de France, se le vio al mexicano disfrutando el momento, platicando con Tadej Pogacar durante los primeros metros y con una sonrisa de oreja a oreja por lo que estaba viviendo en su carrera como ciclista profesional.

🇲🇽🚴‍♂️ ¡Isaac del Toro hace historia en el Tour de France! El ciclista mexicano cerró su primera participación con un histórico tercer lugar en la clasificación general y conquistó el maillot blanco como mejor joven de la competencia. 🏆



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Todo se definió el sábado pasado, cuando se dio a conocer que Tadej Pogacar se convertía en el campeón de la edición 2026 del Tour de France y El Torito aseguraba el podio en su primera participación en el certamen.

El último episodio de la competencia se le conoce como etapa de carácter ceremonial o paseo de la victoria, en la que todos los participantes respetan el pacto de no agresión para la clasificación general y no atacan al líder de la contienda, que es el ciclista que porta el maillot amarillo.

Durante los primeros metros, todos los participantes se abrazan, festejan y felicitan el uno al otro, pero al entrar al circuito final se rompe esta tregua y los velocistas comienzan a pelear por quedarse con la victoria de la etapa, aunque el podio final ya está definido.

🇳🇱 Mathieu van der Poel wins on the Champs-Élysées 🏅



🇳🇱 Mathieu van der Poel Gagne sur les Champs-Élysées 🏅



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Uno a uno, los equipos participantes pasaron al frente del pelotón para tener su momento de gloria, recibir los aplausos del público y tomarse la foto en el Arco del Triunfo.

El UAE Team Emirates, el equipo de Isaac del Toro, fue uno de los primeros en ponerse al frente, los siete ciclistas se abrazaron mientras seguían pedaleando con Tadej Pogacar, el campeón, en medio del grupo y el atleta mexicano a un lado de su compañero celebrando un título más para el esloveno.

El recorrido de la última etapa del Tour de France se recortó de 133 a 89 kilómetros, cancelando el inicio que sería en Thoiry para que la carrera se llevará a cabo únicamente en el circuito de París, esto por los incendios forestales que se han presentado en Francia.

En los últimos 20 kilómetros de la etapa, la pelea por la victoria se encarriló a solo cuatro competidores, Pogacar, Van der Poel, Evenepoel y Pedersen, quienes pedalearon hasta el último metro por las calles de París para cerrar el Tour de France en lo más alto del podio.

En los últimos 5 mil metros en la competencia, la pelea por el primer puesto de la Etapa 21 quedó entre Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel, una lucha hombro a hombro, llanta a llanta y que fue muy física hasta los últimos metros.

Al final, fue el ciclista neerlandés el que se quedó con la victoria con un final de fotografía, ya que el pelotón que venía atrás de él comenzó a apretar al líder de la contienda y Tadej Pogacar cedió el primer puesto en la recta final.

DCO