¿Quién es Isaac del Toro y por qué entra a los libros dorados del deporte mexicano?

Isaac del Toro es el atleta mexicano sensación del momento. Hizo historia en el ciclismo mundial y puso el nombre del país en alto, después de que asegurara su tercer lugar general en el Tour de France, algo que ningún otro mexicano había conseguido.

Este 2026 es la primera ocasión en la que participa en dicho campeonato Isaac del Toro y su equipo UAE Team Emirates le brindó toda la confianza para poder convertirse también en el joven más prometedor del Tour de France.

Nacido en Ensenada, Baja California, Isaac del Toro participó en diversos equipos de ciclismo desde niño. En 2019 asistió a la Olimpiada Nacional, organizada por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y obtuvo una medalla de plata en la categoría Juvenil B.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Pistas Lewis Hamilton recibe dura penalización y pierde posiciones en la parrilla de salida del GP de Hungría

Isaac el Toro de joven promesa a estrella consolidada

Isaac del Toro nació un 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, y el mundo no sabía que el niño que creció en la frontera norte del país se convertiría en una de las nuevas caras del ciclismo mundial y del deporte mexicano.

Con 22 años, El Torito hizo historia en el Tour de France al ganar la segunda etapa de la competencia y después de 20 Etapas por fin amarrar al anciano podio dentro de una de las tres competencias más importantes que tiene el ciclismo mundial.

Desde su torneo revelación, el Giro de Italia, la carrera de Isaac del Toro ha ido en ascenso absoluto. Este año una lesión lo privó de sumar más trofeos a su vitrina, pero en su regreso demostró que es uno de los ciclistas a seguir.

🏆 After the 20th stage:

🏆 Après la 20ème étape :



💛 @MaillotjauneLCL :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💛



💚 Green jersey @WeLoveCyclingFR :

🇩🇰 Mads Pedersen 💚



🔴⚪️ @maillotapois :

🇪🇨 Richard Carapaz 🔴⚪️



👶 White jersey @opticiens_krys :

🇲🇽 Isaac Del Toro 👶#TDF2026 pic.twitter.com/AnqoWMwJCP — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Tadej Pogacar, la gran ayuda de Del Toro

Gracias a Tadej Pogacar, Isaac del Toro pudo atravesar la meta en el primer puesto en la segunda Etapa, pero el esloveno siempre estuvo cerca del mexicano.

En París se correrá toda la Etapa 21 del Tour de France. Lo incendios han provocado que en Francia se liberen a las fuerzas policiacas para que acudan a las zonas afectadas al sur del país y, por lo mismo, el recorrido pasará de 132.5 kilometros a solamente 89 kilometros, según el portal estadounidense ESPN.