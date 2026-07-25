El VIDEO de Isaac del Toro y Pogačar que le está dando la vuelta al mundo en su celebración

Isaac del Toro ya confirmó que se llevará el tercer lugar general en el Tour de France, un hecho histórico para el deporte mexicano, pero mucho de ese éxito es gracias a su líder y compañero de equipo Tadej Pogačar, quien nunca lo dejó solo a lo largo de todas las Etapas.

Como ya es constumbre, Tadej Pogačar e Isaac del Toro celebraron al llegar juntos a la meta, pero en esta ocasión con un distintivo que marcó todo lo realizado, pues el esloveno se puso dos dedos en el casco en forma de cuernos de toro para festejar y le dijo al de Ensenada que hiciera lo mismo.

¡¡ISAAC DEL TORO 🇲🇽 SERÁ 3° DEL TOUR DE FRANCE 🚴‍♂️🇫🇷!!



El Torito 🐂 va a completar el podio y campeón juvenil de este Tour de France 🇫🇷, mañana la última etapa en París 🗼



Que hermosa llegada con Tadej Pogačar 🥹❤️pic.twitter.com/zdRGbv9YNG — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 25, 2026

El clip de inmediato se hizo viral, tanto que hasta las cuentas oficial del Tour de France presumieron la foto y el video para que los aficionados lo pudieran disfrutar.

Cambios en la última Etapa del Tour de France

En París se correrá toda la Etapa 21 del Tour de France. Lo incendios han provocado que en Francia se liberen a las fuerzas policiacas para que acudan a las zonas afectadas al sur del país y, por lo mismo, el recorrido pasará de 132.5 kilometros a solamente 89 kilometros, según el portal estadounidense ESPN.