Isaac del Toro es quinto en la etapa 20 del Tour de France y virtualmente amarra podio en la competencia

Isaac del Toro celebra al finalizar la etapa 20 del Tour de France

El mexicano Isaac del Toro prácticamente amarró su lugar en el podio del Tour de France 2026, tras terminar quinto en la etapa 20 de la competencia. Falta solamente una etapa llana en donde no suele haber muchos movimientos en la clasificación general.

El Torito es tercer lugar de la general y líder de los jóvenes, sacándole 1´50″ más de ventaja a Paul Seixas. De confirmarse, el de Ensenada estaría consiguiendo el mejor resultado en la historia del ciclismo mexicano.

¡GRANDE TORITO! 👏



Isaac del Toro virtualmente asegura el maillot blanco como el mejor ciclista joven 🔝



Prácticamente veremos al mexicano mañana en el podio del Tour de France 🇲🇽 pic.twitter.com/asYjMjxMAS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 25, 2026

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