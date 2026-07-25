¿Cuánto cuesta el lujoso Richard Mille RM 67-02 que Isaac del Toro ocupó en el Tour de France?

Isaac del Toro es el nombre del mexicano que está poniendo el nombre de México en alto en el Tour de France. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores tras la Etapa 21 del certamen fue el Richard Mille RM 67-02 que el ciclista bajacaliforniano portaba cuando celebró con Tadej Pogacar llegando a la meta.

El Richard Mille RM 67-02 es un reloj de lujo que fue creado para los atletas, ya que la correa es antideslizante y sin costuras, además de que es elástica, lo que permite al deportista que el reloj se adapte perfectamente a la muñeca.

¡ISAAC DEL TORO YA ES ETERNO!🇲🇽🚴‍♂️



El "Torito" acaba de firmar una de las gestas más grandes en la historia del deporte mexicano. Tras resistir 20 etapas frente a los mejores ciclistas del planeta, aseguró el primer podio para México en el Tour de Francia.🐂🤍



Así la pasó en… pic.twitter.com/AacUN4URjq — Claro Sports (@ClaroSports) July 25, 2026

¿Cuánto cuesta el Richard Mille RM 67-02 de Isaac del Toro?

El Richard Mille RM 67-02 que portaba Isaac del Toro durante el Tour de France tiene un peso de 32 gramos. La correa es la más ligera que ha creado la marca de relojes de lujo y la combinación de materiales compuestos de titanio grado 5 hacen que cronómetro sea uno de los más livianos.

El reloj de Richard Mille tiene un costo de entre los 175 mil y 300 mil dólares, haciendo la conversión serían alrededor de 3.5 y 6 millones de pesos mexicanos, aunque también puede llegar a costar un poco más dependiendo del modelo del cronómetro.

Las cajas que componen al Richard Mille RM 67-02 están hechas de cuarzo y carbono. Estos materiales le dan un aspecto damasquinado, además de que las capas de filamentos que se alcanzan a ver en esta pieza se obtienen de la separación de hebras de sílice y carbono.

Isaac del Toro, al borde del llanto en @Eurosport_ES tras sellar su tercer puesto en la general:



"Estoy muy emocionado, muy agradecido con Pogacar... es algo nunca visto"



"No fue fácil terminar en el podio enfermo"#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/THWrond1P1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 25, 2026

Isaac del Toro asegura el podio en el Tour de France 2026

Isaac del Toro logró quedarse con el tercer lugar del podio en el Tour de France a falta de solo una etapa en la competencia, firmando la mejor actuación para un ciclista mexicano en la historia de este deporte.

El nacido en Ensenada, Baja California, conforma una de las mejores duplas del ciclismo con Tadej Pogacar, su compañero de equipo y quien ayudó al mexicano a conseguir su primera victoria en la Gran Vuelta en Francia.

Tras la Etapa 20 y que la dupla del UAE Team Emirates nos dejara una de las imágenes más lindas del torneo, Isaac del Toro lució contento en las entrevistas, dejando en claro que es un momento crucial en su carrera y agradeciendo a Pogacar.

DCO