Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por triunfo en Etapa 2 del Tour de France

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano Isaac Del Toro por su histórico triunfo en la Etapa 2 del Tour de France, que ocurrió este domingo.

A través de un breve mensaje publicado en su red social X, la presidenta de México expresó su felicitación al ciclista originario de Baja California, quien este domingo consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera.

Mexico on top of the world! @ISAACDELTOROx1 wins stage 2 of @LeTour! 🦅🥇



After an incredible team effort on the streets of Barcelona, Torito launched a terrific move before the finish.



It’s a memorable 1️⃣-2️⃣ for Isaac and @TamauPogi ❤️#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/eaPBrOPjVX — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 5, 2026

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026″, escribió Sheinbaum Pardo en X, la mañana de este domingo.

Este domingo, el mexicano Isaac del Toro ganó la Etapa 2 del Tour de France, la cual recorrió 168.5 kilómetros en una ruta desde Tarragona a Barcelona.

Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 👏🏽👏🏽👏🏽 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 5, 2026

El triunfo de Isaac del Toro es significativo para el ciclismo mexicano toda vez que, con este, se rompió una sequía para México en este deporte, después de que Raúl Alcalá hiciera lo propio en la Etapa 7 de 1990.

Isaac del Toro, de 22 años, se ha convertido en uno de los nombres destacados del deporte mexicano, con la conquista de este y otros triunfos internacionales en ciclismo junto a su equipo UAE Emirates.

Isaac del Toro, sorprendido de su victoria en el Tour de France. ı Foto: X / Tour de France

En un día ocupado para el deporte mexicano, el jalisciense Sergio “Checo” Pérez corrió en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde terminó en el lugar 16. Mientras tanto, la Selección Mexicana de Fútbol se alista para enfrentarse a la de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

“Vamos a ganar”, dijo presidenta sobre Selección Mexicana

En tanto, el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la Selección Mexicana de Fútbol, que este domingo juega contra su similar de Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

Selección Mexicana entrena para su duelo frente a Inglaterra. ı Foto: Reuters

Al respecto, la presidenta aseguró que “vamos a ganar”, por lo que pidió a la afición asumir responsabilidad durante los festejos para disminuir riesgos durante las aglomeraciones que se prevén en distintos puntos del país.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Ángel de la Independencia, en CDMX, es un clásico punto de concentración para festejar triunfos de la Selección Mexicana. ı Foto: Reuters

La mandataria federal ha disfrutado de los partidos desde diferentes sedes. Algunos, desde Palacio Nacional; otros, desde los Fan Fest en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

En tanto, las autoridades capitalinas desplegaron un complejo operativo de seguridad, con más de 17 mil policías, para resguardar la seguridad de los asistentes a las sedes del juego.

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