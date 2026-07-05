¡TORITOOO! Isaac del Toro hace historia al ganar la segunda etapa del Tour de France

Historia es lo que está escribiendo Isaac del Toro. El ciclista mexicano acaba de ganar la segunda etapa del Tour de France en su primera participación y el bajacaliforniano atravesó la línea de meta con las manos en la cabeza al no poder creer lo que estaba haciendo.

El Torito soñaba con este momento y en una de las primeras etapas se está convirtiendo en favorito para llevarse el título. El atleta de Ensenada, Baja California, es el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de France desde Raúl Alcalá en 1990.

Mexico on top of the world! @ISAACDELTOROx1 wins stage 2 of @LeTour! 🦅🥇



After an incredible team effort on the streets of Barcelona, Torito launched a terrific move before the finish.



It’s a memorable 1️⃣-2️⃣ for Isaac and @TamauPogi ❤️#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/eaPBrOPjVX — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 5, 2026

Isaac del Toro llegó al Tour de France como el gregario (ciclista que trabaja para ayudar al líder de equipo) de Tadej Pogacar, aún así su compañero realizó un hermoso gesto de compañerismo al dejar que el mexicano se llevará la victoria en la segunda etapa.

Los dos atravesaron la meta juntos, pero Isaac del Toro por delante, en cuanto el atleta de 22 años vio que había ganado se llevó las manos a la cabeza y su compañero levantó el brazo con una sonrisa por ver ganar al joven estrella. Previo al inicio del Tour de France, Tadej Pogacar dejó en claro que le gustaría ver al Torito levantar el título

“Esto lo significa todo para mí, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiado en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura”, comentó Isaac del Toro.

A pesar de la victoria, Isaac del Toro recordó el partido entre México e Inglaterra que se juega esta noche en la cancha del Estadio Azteca.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño”, expresó el nacido en Ensenada, Baja, California.

Serán tres semanas de competencia al máximo nivel. Después de la victoria del mexicano, Jonas Vingegaard se mantiene como líder con 6 segundos sobre Tadej Pogacar e Isaac del Toro está a 16 segundos del primer puesto, pero los ciclistas del UAE Team Emirates buscarán restar la diferencia en las próximas etapas.

DCO