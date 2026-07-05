Isaac del Toro gana la Etapa 2 del Tour de France, pero hay un VIDEO que le da la vuelta al mundo llorando como un bebé

Isaac del Toro, sorprendido de su victoria en el Tour de France.

El nombre de México vuelve a estar en lo más alto gracias al cilcista Isaac del Toro. El de Ensenada conquistó la Etapa 2 del histórico Tour de France y en redes sociales circula un video en el que aparece llorando como un bebé después de su triunfo.

En el clip se puede observar a Isaac del Toro en el piso llorando sin parar, pero su compañero de equipo Tadej Pogacar se quedó para consolarlo y abrazarlo por el gran logro del mexicano.

El campeón defensor Tadej Pogacar le regaló la victoria en la segunda etapa del Tour de France a su compañero de equipo Isaac Del Toro, mientras Jonas Vingegaard conservó el liderato general.

¡LAS LÁGRIMAS DEL TRIUNFO! 🥹🇲🇽



La emoción de Isaac del Toro a tope y ese abrazo con su compañero Tadej Pogačar...👏 pic.twitter.com/7bLBF0nQAg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 5, 2026

Isaac del Toro y su gran poderío

El mexicano atacó en la subida de 700 metros hacia la meta para dejar a Pogacar en posición de ganar, pero el esloveno en cambio, redujo la velocidad y puso el brazo sobre el hombro del ciclista mexicano mientras lo dejaba cruzar la línea en primer lugar. Del Toro, de 22 años, se quedó boquiabierto, sorprendido por el gesto deportivo de Pogacar, que busca ganar la carrera por tercera vez consecutiva y por quinta en total.

Mientras que un exhausto Del Toro se sentó en el suelo para recuperar el aliento en un día caluroso, Pogacar se acercó para abrazar con fuerza a su compañero del equipo UAE Emirates-XRG, que se mostró emocionado tras conseguir su primera victoria de etapa en el Tour.