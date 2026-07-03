Así presentaron a Isaac del Toro y al UAE Emirates antes del inicio del Tour de France 2026

Isaac del Toro y el UAE Emirates en su presentación del Tour de France 2026

Un día antes del inicio del Tour de France 2026 el equipo UAE Emirates tuvo la presentación oficial de sus ciclistas para la competencia, en donde destacó la presencia del mexicano Isaac del Toro, quien vivirá su primera edición de la icónica prueba gala.

El UAE Emirates Team para el Tour de Francia está dirigido por Fabrizio Guidi , Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini, los directores deportivos. Los pedalistas son: Tadej Pogačar, Isaac del Toro , Felix Großschartner , Brandon McNulty , Nils Politt , Florian Vermeersch , Tim Wellens y Adam Yates.

Tadej Pogačar & Isaac del Toro at the team presentation of the Tour de France 2026 🤩🇫🇷



GOAT 🐐 & TORITO 🐂🇲🇽🇸🇮 pic.twitter.com/3M6FlrOpOa — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) July 3, 2026

Isaac del Toro, de 22 años, se embarca en su primera experiencia en esta competencia, una gran vitrina para demostrar su nivel, que lo ha llevado a ganar varias carreras y ser parte de uno de los equipos más dominantes de los últimos tiempos.

¿Quién es el corredor a seguir del UAE TEAM?

Obviamente Isaac del Toro es el ciclista que despierta mayor interés en México, pero el pedalista principal del UAE Team es Tadej Pogačar, quien tiene cuatro título del Tour de Francia y busca su quinta conquista, para igualar el récord de triunfos.

“El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial”, dijo Pogačar para su equipo.

Is Tadej Pogacar on his way to joining the club of five-time Tour de France winners?🌟



Tadej Pogacar en route pour rejoindre le club des 5 ?🏆#TDF2026 pic.twitter.com/4G3yNAaKID — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2026

Pogačar busca conseguir su tercer título consecutivo del Tour. De lograrlo, el bicampeón mundial igualaría el récord de cinco victorias en el Tour de Francia, uniéndose a un selecto grupo que incluye a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

“Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona. Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", agregó.

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