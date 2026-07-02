¿Cuándo inicia el Tour de Francia 2026 con Isaac del Toro? Fecha, etapas y el esperado debut del mexicano

Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia 2026

Falta poco para el inicio del Tour de Francia 2026, que arranca el 4 de julio en Barcelona y que será muy especial, pues se contará con la presencia del mexicano Isaac del Toro, quien está entre los considerados para disputar por primera vez esta cita con el UAE Team Emirates-XRG.

La edición 113 del Tour de France comienza con la ya histórica salida desde España, aunque será la tercera ocasión en Barcelona recibe el inicio de la competencia. El recorrido constará de 21 etapas y concluirá el 26 de julio en París, tras poco más de tres semanas de intensa actividad.

From Catalunya to Paris, we’re ready to rumble at @LeTour 🇫🇷🥊



Across more than 3,300km and 54,000m of climbing, the 113th Tour de France promises to be another blockbuster.



We’ll set out from Barcelona looking to make history with @TamauPogi 💛 #WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/XgadqlYB35 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 29, 2026

¿Qué etapas tendrá el Tour de Francia 2026?

El recorrido combinará jornadas para velocistas, exigentes etapas de montaña y pruebas contra el reloj, diseñadas para definir al próximo campeón.

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Etapa 1 (4 de julio): Contrarreloj por equipos en Barcelona (19 km).

Etapa 2 (5 de julio): Tarragona-Barcelona, con un final favorable para corredores explosivos.

Etapa 3 (6 de julio): Primera gran prueba de montaña rumbo a Les Angles.

Etapa 6: Llegada en Gavarnie-Gèdre, primer gran examen en los Pirineos.

En la segunda mitad del Tour aparecerán ascensos míticos como Alpe d’Huez, además de etapas que podrían decidir el maillot amarillo.

Three weeks. 21 stages. The sport’s biggest prize to defend. We’re ready to cook at @LeTour 👨‍🍳🇫🇷



Ahead of the 113th Tour de France, we are delighted to announce our eight-man squad, led by the four-time champion, @TamauPogi 🌈



🇲🇽 @ISAACDELTOROx1

🇦🇹 @gro_felix

🇺🇸… pic.twitter.com/GH56L3bN3t — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 29, 2026

El esperado debut de Isaac del Toro

Después de consolidarse como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional, Isaac del Toro afrontará el mayor reto de su carrera con su estreno en el Tour de Francia.

El mexicano llega tras una temporada de gran nivel, en la que conquistó el UAE Tour y acumuló importantes victorias dentro del calendario WorldTour, resultados que terminaron por asegurarle un lugar en la escuadra dirigida por UAE Team Emirates-XRG.

Aunque el liderazgo del equipo recaerá en Tadej Pogačar, amplio favorito para conquistar un nuevo título, Del Toro será una pieza importante en la montaña y podría tener libertad para buscar un buen resultado en alguna etapa si las circunstancias de carrera lo permiten. Diversos analistas y medios especializados lo consideran uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del pelotón internacional.

Postcards from stage 8 of the @tourauverhalpes 🎞️



A day of beauty, victory and celebrations. We’ll remember this for a long time 💛🇫🇷#WeAreUAE | #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/aNb86QVXeR — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 15, 2026

¿Quiénes son los favoritos al Tour de Francia 2026?

Como ha ocurrido en los últimos años, todas las miradas estarán puestas en Tadej Pogačar, quien buscará un nuevo título frente a su gran rival, Jonas Vingegaard. También aparecen como aspirantes corredores como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Florian Lipowitz y el propio Isaac del Toro, quien llega como una de las figuras emergentes más prometedoras del ciclismo mundial.

Con el inicio del Tour de Francia 2026, México volverá a tener representación en la máxima prueba del ciclismo mundial y los aficionados seguirán de cerca el desempeño de Isaac del Toro, quien buscará aprovechar cada oportunidad para confirmar que es uno de los nombres llamados a marcar una nueva generación dentro del pelotón internacional.

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