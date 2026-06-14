Lágrimas de campeón: Isaac del Toro llora mientras suena el himno de México tras ganar en Francia (VIDEO)

El ciclista mexicano tuvo una gran actuación en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026.

Isaac del Toro volvió a hacer sonar el Himno Nacional Mexicano en Europa y no pudo contener las lágrimas. El ciclista bajacaliforniano se emocionó durante la ceremonia de premiación del Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026, donde celebró una de las victorias más importantes de su carrera tras conquistar la clasificación general de la competencia francesa.

Las imágenes del podio rápidamente se hicieron virales en redes sociales. Mientras la bandera mexicana ondeaba detrás de él y el Himno Nacional sonaba en territorio francés, Del Toro observó el momento con evidente emoción. La escena provocó miles de reacciones entre aficionados mexicanos que siguieron de cerca la actuación del joven corredor.

¡PIEL CHINITA Y EMOCIÓN TOTAL! 🥹



🇲🇽 Isaac del Toro volvió a hacer sonar el Himno Nacional Mexicano. pic.twitter.com/2uf9zC3sBv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 14, 2026

Una remontada para la historia

La conquista del Tour Auvernia-Ródano-Alpes tuvo un ingrediente especial. Isaac del Toro llegó a la etapa final con una desventaja de 49 segundos respecto al líder de la clasificación general, el australiano Luke Tuckwell.

Sin embargo, el mexicano protagonizó una exhibición en la montaña para darle la vuelta a la carrera. No solo ganó la última etapa, sino que recuperó más de un minuto y medio en la clasificación para quedarse con el título de manera espectacular.

La victoria confirmó el gran momento que atraviesa el corredor de UAE Team Emirates, considerado una de las principales figuras emergentes del ciclismo internacional.

El regreso del “Torito”

El triunfo en Francia también representó una revancha personal para Del Toro. Semanas atrás había estado alejado de la competencia tras sufrir una lesión durante la Itzulia Basque Country.

Su regreso no pudo ser mejor. Con esta actuación sumó una nueva victoria a un 2026 que continúa consolidándolo entre los ciclistas jóvenes más prometedores del mundo.

El mexicano sueña con el Tour de Francia

A sus 22 años de edad, Isaac del Toro sigue acumulando logros que alimentan la ilusión del ciclismo mexicano. Su victoria en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes llega apenas unas semanas antes del Tour de Francia, la competencia más importante del calendario internacional, que se realizará de 4 al 26 de julio de 2026.

Por ahora, más allá de los números y los resultados, la imagen que quedará grabada será la de un joven mexicano emocionado hasta las lágrimas mientras escuchaba el Himno Nacional desde lo más alto del podio en Francia. Una postal de orgullo que volvió a unir al deporte mexicano.

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