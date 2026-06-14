Isaac del Toro es el primer mexicano campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

El ciclista Isaac del Toro firmó una actuación aplastante para convertirse en el primer mexicano campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 (antiguo Critérium du Dauphiné). El de Ensenada tomó la cima de la competencia a 8 kilómetros del final, en la subida de alta montaña.

El Torito fue contundente en las últimas dos etapas de la carrera, que son las más complicadas, pero las supo manejar pese a su joven edad. El pedalista azteca demostró que atrás quedó la lesión que lo marginó de algunas competencias en meses pasados.

🔥YES!!!!! @ISAACDELTOROx1 🇲🇽🦅🏆



A sensational solo victory on the final stage of the #TourAuvergneRhoneAlpes 🇫🇷.



The Mexican seals the overall title in style after an incredible week of racing!!!



What a ride, Torito🐂🐂🐂#WeAreUAE pic.twitter.com/LtHo8iTaKg — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 14, 2026

Isaac del Toro regresa fuerte de su lesión

Isaac del Toro tuvo una lesión que lo alejó de las carreras por casi dos meses y las primeras etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes no fueron las mejores. El antiguo Critérium du Dauphiné es una cita de ocho días que es muy exigente.

En la primera etapa el Torito terminó doceavo en el ranking. Un día más tarde culminó en la posición 26, pero después al ciclista mexicano le costó y fue terminando en lugares de la zona baja.

Del Toro arrancó a mejorar las posiciones en las últimas dos etapas, que fueron suficientes para terminar en la cima del ranking y sumar un triunfo más en cu carrera, el cual su equipo presumió en redes sociales.

“SÍ, Isaac del Toro. Una victoria en solitario sensacional en la etapa final del #TourAuvergneRhoneAlpes. El mexicano sella el título general con estilo tras una semana increíble de carreras. Qué carrera, Torito”, escribió el Team Emirates UAE en su cuenta de X.

¿Qué es la Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

La Tour Auvergne-Rhône-Alpes es una carrera por etapas de una semana que se disputa en Francia y que hasta 2025 se conocía como el Critérium du Dauphiné.

El cambio de nombre refleja se debe a que ya no sólo se realiza por la región del Dauphiné, sino que recorre gran parte de la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes. Mantiene el mismo prestigio y sigue siendo una prueba del calendario WorldTour.

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