Tour de France: ¿Cuándo inicia, fechas importantes y las etapas que correrá Isaac del Toro?

Isaac del Toro tendrá su primera participación en el Tour de France-

El Tour de France está a semanas de iniciar su 113.ª edición y la afición mexicana al ciclismo estará atenta a lo que ocurra en esta competencia, ya que habrá actividad mexicana con Isaac del Toro realizando su primera aparición en esta competencia y será uno de los favoritos para llevarse el título.

El Tour de France se considera como la competencia más prestigiosa de este deporte y la más exigente, ya que cuenta con 21 etapas, iniciando en Barcelona y terminando en la ciudad de París, la capital de Francia. Este circuito reúne a los mejores tenistas del mundo. Isaac del Toro estará acompañado de su compañero de equipo Tadej Pogačar.

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2026!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2026 !



🤩 Aquí el tenim, el recorregut oficial del #TDF2026!



🤩 ¡Aquí está, el recorrido oficial del #TDF2026! pic.twitter.com/LcqW9WgvWo — Tour de France™ (@LeTour) October 23, 2025

Estas son las fechas importantes del Tour de France

A pesar de ser el Tour de France, la competencia inicia en territorio español, pues los ciclistas comienzan a pedalear en busca del título desde la ciudad de Barcelona, atraviesan la frontera y la competencia culmina en la ciudad de París.

La edición 2026 del Tour de France se llevará a cabo del 4 al 26 de julio del año en curso; las primeras tres etapas se disputan en Cataluña para después pasar a territorio francés el resto del torneo.

El pelotón en el que estará Isaac del Toro atravesará las cinco principales cordilleras de Francia, que son: Pirineos, Macizo Central, Jura, Vosgos y los Alpes. Las etapas clave se destacan por ser de alta montaña y en las que los mejores ciclistas pueden sacar ventaja; son la etapa 19 y la 20, que culminan el Alpe d’Huez y el Col du Galibier, respectivamente.

😄 Isaac Del Toro et Pablo Torres peuvent avoir le sourire à l’arrivée. Le Mexicain réalise une belle opération au classement général.



Isaac Del Toro and Pablo Torres have plenty to smile about at the finish. The Mexican rider has made a strong move in the general… pic.twitter.com/6GBdqTqFf6 — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 12, 2026

Isaac del Toro estará por tercera vez en una de las Grandes Vueltas

Isaac del Toro ha puesto su nombre dentro del ciclismo mundial muy rápido y comenzó a llamar la atención desde su participación en el Giro de Italia el año pasado. Este año el mexicano estará por tercera vez en una de las Grandes Vueltas.

En 2024, ‘El Torito’ participó por primera vez en uno de estos torneos, que fue La Vuelta a España, culminando en el puesto 36; en 2025 estuvo en el Giro de Italia haciendo historia al subirse al podio en su primera aparición y fue el líder general durante 11 días consecutivos.

Este 2026 el mexicano tendrá su primera participación en el Tour de France, el torneo más importante del ciclismo, y en el que Isaac del Toro buscará salir campeón por primera vez, aunque no será nada sencillo.

DCO