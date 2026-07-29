All-Star Game 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido entre la MLS y la Liga MX en Charlotte

El All-Star Game 2026 vuelve a traerle a la afición un encuentro diferente, entre las estrellas de la Major League Soccer (MLS) contra los mejores jugadores de la Liga MX. Un encuentro que promete emociones y que definirá a la mejor liga de la zona, aunque los futbolistas del balompié azteca solo han podido sobreponerse en una ocasión.

Este año, el encuentro entre la MLS y la Liga MX se llevará a cabo en Charlotte en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC, recinto que ha albergado partido de la Copa América en 2024 y del Mundial de Clubes en 2025.

El escenario está listo. 😎

Nuestras estrellas están listas. ⭐️#HoyJugamos el #MLSAllStarGame en Charlotte. ⚽🏟️



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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el All-Star Game 2026

El partido entre la MLS y la Liga MX para disputar el All-Star Game, se lleva a cabo este miércoles 29 de julio, en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Imagen Televisión.

Fecha : miércoles 29 de julio

Hora : 18:00

Estadio : Bank of America Stadium

Transmisión: Imagen Televisión

Our best. Their best. 🥊



Watch the MLS All-Stars vs. Liga MX All-Stars at 8pm ET on Apple TV: https://t.co/9ojkoIf5TD pic.twitter.com/R0WmikKJT1 — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026

La Liga MX busca su segunda victoria frente a la MLS

La Liga MX ha participado en cinco ocasiones, contando la de este año, en las que solo ha podido conseguir una victoria y fue en 2024 cuando presentaron uno de los mejores cuadros con grandes estrellas del futbol mexicano.

Fue en julio del año antes mencionado, cuando las estrellas de la Liga MX sacaron la victoria ante los mejores jugadores de la MLS por marcador de 4-1 en el Lower Field de Columbus, Ohio, con goles de Germán Berterame, Oussama Idrissi, Juan Brunetta y Maxi Meza.

Este año, la Liga MX perdió el Skills Game un día antes del partido y ahora buscarán sacar la victoria en el evento principal, el compromiso de 90 minutos.

DCO