El final de temporada de F1 podría ser en Europa si la guerra de Medio Oriente afecta en Qatar y Abu Dabi

Así fue la largada del GP de Hungría.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, indicó que el actual campeonato mundial podría terminar en Europa si la guerra en Oriente Medio afecta las carreras previstas en Qatar y Abu Dabi al cierre de la temporada.

Stefano Domenicali manifestó que no se tomará una decisión antes de mediados de septiembre.

“Para nosotros hoy, las carreras en Qatar y Abu Dabi están confirmadas”, señaló en comentarios publicados por el sitio web de la Fórmula Uno tras el Gran Premio de Hungría de la semana pasada.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

“Pero, por supuesto, si la situación no se aclara de la manera que creemos que debería hacerlo antes de mediados de septiembre, tomaremos la decisión”, añadió Domenicali. “Y en ese sentido, solo quiero confirmarle que, si esto no fuera posible, el final de la temporada sería en Europa”.

Domenicali no dijo dónde exactamente se disputarían las últimas carreras previstas para noviembre y diciembre si se cancelan las de Qatar y Abu Dabi.

La Fórmula 1 ya canceló carreras en Baréin y Arabia Saudí por el tema de la seguridad relacionada con la guerra de Irán. El Gran Premio de Baréin se mudará a Malasia el 4 de octubre.

Winning, 2026 style 😮‍💨



We have seen five different drivers be victorious this season so far! 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vQW71L9koH — Formula 1 (@F1) July 28, 2026

Al referirse al calendario de 2027, Domenicali comentó que “hasta ahora, el calendario que se presentará, digamos en otoño, sería como una especie de plan normal”.

“Pero, por supuesto, en caso de que la situación en Oriente Medio no se resuelva, tenemos opciones”, acotó. Agregó que, en cualquier caso, se mantiene el plan de tener 24 carreras de Gran Premio el próximo año.

Hungría fue la última carrera antes del receso de mitad de temporada. La próxima carrera será el Gran Premio de los Países Bajos el 23 de agosto.

Kimi Antonelli encabeza la clasificación con una ventaja de 50 puntos sobre Lewis Hamilton.

DCO