¡OFICIAL! La F1 confirma que el Gran Premio de Baréin sí se correrá y el evento será en Malasia

Al inicio de la campaña, la F1 y la FIA analizaron las problemáticas que se vivían en Medio Oriente, por lo que decidieron cancelar el Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita. La máxima categoría del automovilismo acaba de confirmar que la carrera de Baréin sí se llevará a cabo, pero en otra sede.

El evento aún está sujeto a acuerdos finales y aprobación oficial, incluida la del Consejo Mundial del Deporte Motor, pero en cuanto eso ocurra, la carrera pasará a llamarse Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin en Malasia.

An historic agreement to preserve a Grand Prix this year 🇧🇭🤝🇲🇾



Demonstrating the sport’s ability to adapt, and showcasing the great vision of Bahrain and their commitment to F1, as well as the generosity of Malaysia to make this possible#F1 pic.twitter.com/cOgxdZlpY6 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

El Circuito Internacional de Sepang será el encargado de albergar la carrera del 2 al 4 de octubre del 2026, entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur. El resto del calendario de la temporada se mantiene sin cambios.

Sepang debutó en el máximo circuito del automovilismo en 1999 y es uno de los circuitos más emblemáticos y exigentes de la Fórmula 1, ya que las curvas y el clima impredecible vuelven a este recinto uno de los más emocionantes para la afición al deporte motor.

“Estamos encantados de confirmar que Malasia será la sede del Gran Premio de Baréin en 2026. Una vez más, este deporte ha demostrado su capacidad de adaptación, de encontrar soluciones y de cumplir con las expectativas, creando un momento emocionante para todos los que siguen la Fórmula 1″, comentó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!



Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

La última vez que el Circuito Internacional de Sepang tuvo actividad en su asfalto fue en el lejano 2017; en aquella edición, Max Verstappen se llevó la victoria y a la siguiente temporada la carrera en Malasia ya no se llevó a cabo.

Mientras que el debut de este circuito en la Fórmula 1 fue en octubre de 1999, cuando Michael Schumacher se llevó la victoria, y lo hizo de forma consecutiva hasta 2002. De los pilotos que están en activo, solo Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen saben lo que es ganar en Sepang.

DCO