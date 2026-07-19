Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica

Con su victoria en el Gran Premio de Bélgica, el italiano Kimi Antonelli aumentó su ventaja en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 (F1) 2026, pues ahora llegó a 204 puntos después de 10 carreras disputadas.
En segundo puesto, y a 35 unidades de distancia del líder, se ubica el británico Lewis Hamilton, a quien sigue muy de cerca el británico George Russell, coequipero de Kimi Antonelli en Mercedes.
El top 5 en el campeonato de pilotos de la F1 2026 lo completan Charles Leclerc y Lando Norris con 126 y 103 puntos, de manera respectiva.
Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Bélgica y logra su sexta victoria en la F1 2026
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 no se detiene, pues la próxima carrera de la temporada será el fin de semana entrante, en el que se celebra el Gran Premio de Hungría.
El Circuito de Hungaroring recibirá al serial del 24 al 26 de julio, en la que será la última cita del campeonato antes del parón de verano.
EVG