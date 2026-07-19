Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica

Kimi Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Bélgica de la F1 2026.

Con su victoria en el Gran Premio de Bélgica, el italiano Kimi Antonelli aumentó su ventaja en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 (F1) 2026, pues ahora llegó a 204 puntos después de 10 carreras disputadas.

En segundo puesto, y a 35 unidades de distancia del líder, se ubica el británico Lewis Hamilton, a quien sigue muy de cerca el británico George Russell, coequipero de Kimi Antonelli en Mercedes.

El top 5 en el campeonato de pilotos de la F1 2026 lo completan Charles Leclerc y Lando Norris con 126 y 103 puntos, de manera respectiva.

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Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos

George Russell (Mercedes) – 154 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos

Lando Norris (McLaren) – 103 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 no se detiene, pues la próxima carrera de la temporada será el fin de semana entrante, en el que se celebra el Gran Premio de Hungría.

El Circuito de Hungaroring recibirá al serial del 24 al 26 de julio, en la que será la última cita del campeonato antes del parón de verano.

EVG