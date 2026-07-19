Carlos Sainz llega al GP de Bélgica con la playera de España de cara a la final del Mundial 2026 (VIDEO)

Carlos Sainz llegó con el jersey de España al Gran Premio de Bélgica, en la víspera de la final del Mundial 2026.

El piloto Carlos Sainz llegó al Gran Premio de Bélgica con la playera de España puesta, dejando en claro que después de la carrera estará atento a lo que ocurra en Nueva York en la final del Mundial 2026, en la que la Roja se mide ante Argentina. La Furia busca su segunda estrella en la historia.

El volante de 31 años llegó acompañado de un grupo de amigos que también portaban la playera de España y seguramente disfrutarán del encuentro con el piloto europeo. El corredor de Williams traía el número 55 en la espalda, el mismo que ocupa en su monoplaza.

❤️💛 ORGULLO ESPAÑOL EN SPA



Carlos Sainz llega al circuito con la camiseta de la Selección 🇪🇸



Listo para el día de carrera... y de partido 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1PsKwopLV7 — laura (@lauramonteroc10) July 19, 2026

EVG