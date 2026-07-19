Automovilismo

Carlos Sainz llega al GP de Bélgica con la playera de España de cara a la final del Mundial 2026 (VIDEO)

Carlos Sainz llegó al Circuito de Spa-Francorchamps con la playera de España, en apoyo a su selección las horas previas a la final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina en Nueva York

Carlos Sainz llegó con el jersey de España al Gran Premio de Bélgica, en la víspera de la final del Mundial 2026.
Carlos Sainz llegó con el jersey de España al Gran Premio de Bélgica, en la víspera de la final del Mundial 2026. Foto: X @F1
Por:
Enrique Villanueva

El piloto Carlos Sainz llegó al Gran Premio de Bélgica con la playera de España puesta, dejando en claro que después de la carrera estará atento a lo que ocurra en Nueva York en la final del Mundial 2026, en la que la Roja se mide ante Argentina. La Furia busca su segunda estrella en la historia.

El volante de 31 años llegó acompañado de un grupo de amigos que también portaban la playera de España y seguramente disfrutarán del encuentro con el piloto europeo. El corredor de Williams traía el número 55 en la espalda, el mismo que ocupa en su monoplaza.

EVG

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