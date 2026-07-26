Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 26 de julio

Las atletas mexicanas le dan su primera medalla a la delegación azteca.

El remo le dio a México su primera medalla de este domingo 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de que Melissa Márquez y Aylin Ibarra se subieran a lo más alto del podio en la prueba de doble remo W2x.

La delegación nacional tiene participación en 23 disciplinas en el segundo día de actividades de la competencia regional, de las cuales ocho entregan preseas.

Tiro con arco, tiro deportivo, judo, aguas abiertas, remo, taekwondo, esquí acuático y waterpolo son los deportes en los que hay mexicanos con posibilidad de conquistar medalla.

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🌊🇲🇽México cerró su participación en aguas abiertas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con 7 medallas: 3 oros, 2 platas y 2 bronces.



Además, Paulo Strehlke, ya clasificado desde Asunción, aseguró su presencia en Lima 2027.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/APv3fQpnvH — CONADE (@conadeoficial) July 26, 2026

Resumen de medallas que ganó México este 26 de julio

El Tiro con Arco sigue cosechando medallas para México

El Tiro con Arco sigue cosechando medallas para México y en esta ocasión el equipo conformado por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández lograron el segundo puesto en la modalidad de arco compuesto al caer en la final a manos de El Salvador por marcador de 222-223.

Paulo Strehlke se convierte en doble campeón caribeño

Nuevamente Paulo Strehlke escribió su nombre en letras doradas y se convierte en doble campeón caribeño al ganar la prueba de 3 kilómetros sprint de Aguas Abiertas. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 6 minutos, 53 segundos y 8 milésimas. Además Diego Obele volvió a compartir el podio con Strehlke al lograr el tercer puesto.

Dalia Moreno y Yuritzi Salgado consiguen oro y plata en Aguas Abiertas

México no para de cosechar medallas este domingo y en la prueba de 3 kilómetros sprint de Aguas Abiertas, las nadadoras aztecas Dalia Moreno y Yuritzi Salgado lograron la medalla de oro y plata, respectivamente.

El remo da las primeras medallas a México este domingo

Nuevamente en la disciplina de remo, Alexis López y Andre Simsch lograron llevarse la medalla de plata en la prueba M2X, solo por detrás de la dupla de Cuba por una diferencia de cinco segundos.

La actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancó con la medalla de oro de la dupla azteca conformada por Melissa Márquez y Aylin Ibarra, quienes se colgaron la presea de primer lugar en la prueba de remo doble W2X.

¡México marca el paso! 🇲🇽🔥



Nuestra delegación lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 18 medallas: 🥇7 de oro, 🥈5 de plata y 🥉6 de bronce.



Esto apenas comienza.#MexicanosAlSonoroRugir #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/0OTmAvRiwr — CONADE (@conadeoficial) July 26, 2026

¿Cuántos mexicanos compiten en Santo Domingo 2026?

Conformado por 646 atletas, el contingente de México es el de mayor cantidad de competidores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La delegación azteca tiene en Santo Domingo la misión de revalidar el primer lugar obtenido en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

República Dominicana recibe por tercera vez en su historia los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las ocasiones anteriores fueron en 1974 (Santo Domingo) y en 1986 (Santiago de los Caballeros).

EVG