“Terminé sin ganas de querer jugar futbol” el duro mensaje de Chicharito Hernández contra Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández no terminó de la mejor manera su último paso por las Chivas, ya que el delantero mexicano se despidió del club de sus amores siendo eliminado de la Liguilla y fallando el penal decisivo, aunque para esta temporada sorprendió a sus fans fichando por el Atlético Dallas de la USL Championship.

En su llegada a la ciudad en Texas, el delantero mexicano no dudó en hablar de su pasado con las Chivas y que la segunda etapa en el equipo que lo debutó en primera división estuvo lejos de disfrutarla y que lamentablemente no dejó que mostrara su mejor desempeño para apoyar al club de sus amores en la búsqueda del título.

Javier Hernández podría volver a la actividad en la Liga MX. ı Foto: Mexsport

Chicharito Hernández manda duro mensaje contra las Chivas

El Atlético Dallas presentó a Javier Hernández como su nuevo refuerzo para la campaña de la USL Championship y el delantero mexicano tuvo una entrevista con Daniel Esteve, en la que comentó que su segunda etapa con las Chivas no fue lo que esperaba.

“Mi etapa en Guadalajara fue muy dura. El trato que recibo aquí (en Dallas) es algo que no tuve allá. La afición me trató de maravilla, pero muchas personas dentro (del club) no me trataron como lo han hecho Matt y Sam. La oportunidad de volver a jugar y de sentir esa conexión con el deporte que amo, una conexión que creo haber perdido en México, es lo que me va a brindar el Atlético Dallas”, señaló el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Aunque los comentarios de su paso por el Guadalajara no quedó ahí, ya que Javier Hermández comentó que se tomó un año sábatico “porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol"

Javier 'Chicharito' Hernández mandó un misterioso mensaje acerca de su futuro. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo arranca la etapa del Chicharito Hernández con el Atlético Dallas?

El Chicharito Hernández llega al Atlético Dallas con 38 años y con tiempo para prepararse de cara a iniciar su participación en la USL Championship.

El Atlético Dallas es un nuevo equipo en la USL Championship y su participación iniciará hasta principios del 2027, teniendo su primer partido en marzo del siguiente año y de momento no tiene encuentros de preparación en 2026.

Javier Hernández tiene vínculo con el conjunto de Texas hasta noviembre del 2028. El nuevo equipo del Chicharito jugará en el Cotton Bowl y el ariete mexicano es uno de los jugadores destacados de la franquicia.

DCO