Alejandra Valencia brilla en Santo Domingo 2026: triple oro, equilibrio de vida y boda en puerta rumbo a Los Ángeles 2028

La doble medallista olímpica mexicana, Alejandra Valencia, se consolidó como la máxima figura del equipo femenil de tiro con arco en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras conquistar tres medallas de oro.

La arquera sonorense, ganadora del bronce en Tokio 2020 y París 2024, calificó este triunfo como el primer gran paso en su proceso de preparación de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

🏹👑 ¡La reina del tiro con arco! 🇲🇽🥇



Alejandra Valencia se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un paso perfecto y un histórico triplete de oro: individual, equipo femenil y equipo mixto. 🥇🥇🥇



Tres preseas doradas que confirman por qué… pic.twitter.com/GI7TPjMWA8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 29, 2026

Un impulso para la motivación olímpica

En entrevista en el campo de tiro con arco ubicado en Parque del Este, Valencia compartió su visión sobre el ciclo que inicia y cómo estos triunfos parciales blindan su mentalidad competitiva a largo plazo.

“Es un buen paso para iniciar el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos. No queda más que seguir trabajando; todos dimos lo mejor, todos estamos trabajando en algo y todavía estamos asimilando los cambios, pero estamos trabajando en equipo y saliendo adelante”.

La dedicatoria de estas medallas dijo “son para la Alejandra del futuro, la meta son Los Ángeles, pero faltan dos años pasados para llegar. Estos logros que se hacen en el camino son los que ayudan cuando llega a flaquear un poquito la motivación”.

#TiroConArco 🏹



¡SE LO LLEVA ALE! 🥇



En una final muy mexicana, Alejandra Valencia 🇲🇽 venció 6-2 a Ana Paula Vázquez 🇲🇽 para coronarse campeona femenil del recurvo de #SantoDomingo2026 🇩🇴



Podio:

🥇 🇲🇽 Valencia

🥈 🇲🇽 Vázquez

🥉 🇨🇴 Rendón



Medallero: 53🥇47🥈32 🥉… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽@Santo Domingo 🇩🇴2026 (@DesdeOlimpiaMX) July 29, 2026

Éxito integral: en el deporte, académicos y pasión por el anime

La arquera de 31 años destacó el momento de plenitud integral que atraviesa. Reafirmó que el éxito deportivo no está peleado con el desarrollo personal, manteniendo intactos sus pasatiempos, como su conocida afición por la cultura japonesa, al ser fan de las mangas y los animes.

“Siempre he llevado de la mano todos los aspectos de mi vida: personales, deportivos y académicos. Qué bonito que está saliendo bien en todos lados”, apuntó.

Campanas de boda para fin de año

La gran sorpresa de la jornada llegó al cierre de la conversación, cuando la campeona centroamericana mostró entusiasmada su anillo de compromiso. Alejandra Valencia confirmó que contraerá matrimonio a finales de este 2026, sellando así uno de los años más exitosos y redondos de toda su carrera tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos.