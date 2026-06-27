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Alejandra Valencia y Matías Grande son campeones continentales de tiro con arco en Tlaxcala

Alejandra Valencia y Matías Grande se colgaron la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de tiro con arco que se celebra en Tlaxcala; Maya Becerra y Sebastián García ganaron el bronce

Alejandra Valencia y Matías Grande ganaron el oro en el Campeonato Panamericano de tiro con arco con sede en Tlaxcala.
Alejandra Valencia y Matías Grande ganaron el oro en el Campeonato Panamericano de tiro con arco con sede en Tlaxcala. Foto: X @OlimpismoMex
Por:
Enrique Villanueva

Los arqueros mexicanos Alejandra Valencia y Matías Grande se proclamaron campeones continentales luego de conquistar la medalla de oro en la prueba de equipos mixtos del Campeonato Panamericano de la especialidad con sede en Tlaxcala.

Los tricolores se colgaron el metal dorado después de imponerse en la final a los estadounidenses Brady Ellison y Jennifer Mucino por marcador de 6-2.

México también logra un bronce en Campeonato Panamericano en Tlaxcala

El oro de Alejandra Valencia y Matías Grande no fue el único logro conseguido por arqueros mexicanos, pues Maya Becerra y Sebastián García conquistaron el bronce por equipos mixtos de compuesto, luego de superar 160-158 a Alejandra Usquiano y Pablo Gómez, de Colombia.

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Estos dos metales se suman al oro, plata y bronce cosechados en días pasados por los tridentes nacionales, que lograron su clasificación con equipo completo (12 plazas) a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Todavía podrían caer más medallas para México este domingo, pues Ángela Ruiz, Adriana Castillo y Matías Grande disputarán finales individuales.

Ángela Ruiz competirá en la final de recurvo femenil, Adriana Castillo lo hará en la de compuesto femenil, mientras que Matías Grande luchará por la presea áurea en recurvo varonil.

EVG

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