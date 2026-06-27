Cristiano Ronaldo presume espectacular arma que estrenará en el Mundial 2026 contra Colombia (FOTOS)

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo sorprendió a sus compañeros de la selección de Portugal con los zapatos nuevos con los que entrenó, unas llamativas botas doradas que conmemoran el hecho de haberse convertido en el primer futbolista en hacer gol en seis ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA.

Se trata de las nuevas Nike Mercurial Superfly 11 “Gold Scorpion”, mismas que estrenará este sábado 27 de junio ante Colombia en la tercera y última jornada del Grupo K de Norteamérica 2026, en duelo a celebrarse en Miami.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador con gol en seis Copas del Mundo gracias al doblete que consiguió en el 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán en la segunda jornada, resultado con el que los lusitanos lograron su primera victoria en la competencia tripartita.

Así son los nuevos zapatos de Cristiano Ronaldo

El nuevo modelo conmemorativo de Nike por el récord de Cristiano Ronaldo presenta un acabado íntegramente en dorado metalizado, acompañado por el logotipo ‘CR7’, mismo que está ubicado en el talón para vincular directamente la bota con el veterano goleador. Además, la placa de la suela incorpora un efecto cromado dorado diseñado para reflejar la luz con el movimiento.

Nike resaltó la cercana alianza que une al futbolista de Madeira con la gama de botas ‘Mercurial’, al hacer énfasis en que ningún otro futbolista ha marcado más anotaciones con una misma línea de calzado deportivo.

𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗶𝗻 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱-𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗶𝗸𝗲 𝗠𝗲𝗿𝗰𝘂𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗹𝘆 𝟭𝟭 '𝗚𝗼𝗹𝗱 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗽𝗶𝗼𝗻' 𝗕𝗼𝗼𝘁𝘀



Cristiano Ronaldo has been spotted at the training ground wearing a brand-new, limited-edition Nike… pic.twitter.com/M9pLdTXg0A — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 27, 2026

Cristiano Ronaldo ha hecho al menos un gol en todas las Copas del Mundo que ha disputado con Portugal, la primera de ellas la de Alemania 2006.

¿Cuántos goles ha hecho Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Cristiano Ronaldo ha marcado 10 goles en Copas del Mundo, lo que lo sitúa empatado en el octavo lugar con otros siete jugadores, siendo el otro de ellos en activo el atacante inglés Harry Kane.

El mejor desempeño del Bicho en el magno evento de la FIFA hasta el momento fue en la justa de Rusia 2018, en la que consiguió cuatro tantos.

EVG