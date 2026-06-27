Automovilismo

Rafael Villagómez logra podio en el Sprint del Gran Premio de Austria de F2

El mexicano Rafael Villagómez se subió al podio en el Sprint del Gran Premio de Austria de F2, a pesar de que comenzó la carrera desde la octava posición

Rafael Villagómez culminó tercero en el Sprint del Gran Premio de Austria de F2.
Rafael Villagómez culminó tercero en el Sprint del Gran Premio de Austria de F2. Foto: X @Formula2
Por:
Enrique Villanueva

El piloto mexicano Rafael Villagómez se subió al podio en el Sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 2 (F2) después de terminar en la tercera posición, solamente detrás del británico John Bennett (TRIDENT) y del colombiano Sebastián Montoya (PREMA), quienes terminaron primero y segundo, respectivamente.

El oriundo de León, Guanajuato, arrancó la carrera desde la octava posición, seguido precisamente por John Bennett y por Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, recordado expiloto de Fórmula 1.

¿Cómo le fue a Noel León en el Sprint del Gran Premio de Austria de F2?

Por su parte, Noel León, una de las grandes promesas del automovilismo mexicano, finalizó en la décima posición del Gran Premio de Austria de F2, esto pese a que el viernes consiguió la pole position.

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Con su tercer lugar en tierras austriacas, Rafael Villagómez obtuvo sus primeros seis puntos de la temporada, en la que Noel León suma 54 unidades para ubicarse quinto, a 36 puntos del italiano Gabriele Mini, quien lidera la clasificación.

EVG

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