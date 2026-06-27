Así fue el BRUTAL choque de Max Verstappen al final de la clasificación del Gran Premio de Austria (VIDEO)

Max Verstappen tuvo un fuerte choque al final de la clasificación del Gran Premio de Austria de F1.

El piloto neerlandés Max Verstappen sufrió un fuerte choque contra el muro en los momentos finales de la clasificación del Gran Premio de Austria de la F1 2026. El accidente se presentó en la penúltima curva, justo cuando el tetracampeón buscaba hacerse de la pole position en el Red Bull Ring.

El incidente le impidió a Mad Max terminar líder de la qualy, que fue ganada por el británico George Russell, quien el domingo largará primero en el circuito ubicado en Estiria.

El accidente de Max Verstappen que lo dejó fuera de la lucha por la pole. #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/mYVJzvzkb7 — DRS Argentina 🏁🛞🇦🇷 (@DRSArgentina) June 27, 2026

Polémica con la pole position de George Russell

George Russell, quien también consiguió la pole en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña hace dos semanas, fue objeto de una investigación por una posible infracción de la bandera amarilla doble, ya que el choque de Max Verstappen ocurrió mientras el británico completaba su última vuelta, lo que le situó por delante del monegasco Charles Leclerc.

Sin embargo, la investigación fue posteriormente desestimada. “Era una bandera amarilla simple, así que debería estar todo bien”, aseguró el piloto de Mercedes en su entrevista tras la clasificación.

¿En qué lugar va Max Verstappen en la F1 2026?

Max Verstappen, quien de 2021 a 2024 se coronó en la F1, actualmente marcha en el séptimo sitio de la clasificación del campeonato de pilotos de la Temporada 2026 con una cosecha de 55 unidades.

El volante de Red Bull está 13 puntos abajo del australiano Oscar Piastri, quien en la campaña del 2025 terminó en la tercera posición, precisamente atrás del neerlandés y del británico Lando Norris, su coequipero en Mercedes.

EVG