Francia apabulla a Noruega y España despide a Uruguay

En Zapopan, Jalisco

El mejor partido de la Fase de Grupos en México lo tuvo Guadalajara. El España vs Uruguay prometía para ser el juego que se llevara todos los reflectores por la calidad de jugadores en su plantilla y por cómo llegaban ambas selecciones al encuentro, pues tenían la obligación de llevarse los tres puntos.

La Furia Roja necesitaba ganar para ser líder de grupo; por su parte, lo charrúas requerían el triunfo para calificar a la siguiente ronda, pero uno de sus más grandes problemas era la relación del entrenador Marcelo Bielsa con algunos de sus dirigidos.

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Las emociones se hicieron esperar por un gran rato, pocas llegadas y mucho contacto que detuvo el juego en diversas ocasiones. La primera llegoóal minuto 2, tras un error de la defensiva uruguaya, pero Lamine Yamil no logró concluir la jugada.

ÁLEX BAENA festeja su tanto ante los charrúas, ayer ı Foto: Reuters

Para el 6’, los de Sudamérica también tocaron la puerta de los europeos, pero con poca fortuna, pues tras el error de Unai Simón la pelota casi se introduce en su portería. Cubarsi salvó despejando la redonda.

Tuvieron que pasar 30 minutos para que las emociones regresaran al Estadio Guadalajara y fue gracias a un disparo de Bentancur, de Uruguay, que pasó por un costado de la portería española. Sin más el arquero solamente voló para la foto.

Al minuto 42 un error terrorífico de Fernando Muslera le ayudó a Alex Baena para abrir el marcador a favor de La Roja. Una disparo que lucía muy fácil para el arquero terminó por hacerle un brinquito y al final se metió en su puerta, por lo que antes del descanso ya tenía a los españoles ganando por la mínima diferencia.

Después del gol, Uruguay apretó, pero no le alcanzó para el cierre de la primera mitad. Se tuvieron que ir así a los vestidores, pero la afición no quedó nada contenta y abucheó a los futbolistas durante su salida.

Para la segunda mitad se esperaba que ambos conjuntos salieran más intensos al ataque, ya que el ambiente, la plaza y el partido lo requerían, pero no fue así y se llenaron de patadas por todos lados, algo que convirtió al encuentro en un duelo tenso.

Ni Lamine Yamal ni Pedri ni ningún futbolista español pudo hacerle daño a Muslera; mientras que por el lado de Uruguay el único que intentó fue Maxi Araujo.

Lo más destacado de la segunda mitad fue el abucheo de la afición cuando se dio la pausa de hidratación; el grito de “México, México” y el cambio de Lamine Yamal antes del minuto 80 para que entrara Nico Williams.

Uruguay se va de la Copa del Mundo sin pena ni gloria. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa quedó a deber, pese a ser uno de los conjuntos de los que más se esperaba en el certamen tripartita.

El Loco sigue sin trascender en Copas del Mundo, pues con Argentina quedó fuera en fase de grupos (2002) y con Chile (2010) llegó hasta octavos de final; todo parece indicar que su etapa con los charrúas está marcada con un adiós definitivo.

Dembélé le da el primer lugar a Francia con triplete ante Noruega

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, brilló en el triunfo de Francia por 4-1 sobre Noruega al lucirse con un triplete, gracias al cual los actuales subcampeones del orbe lograron en Boston su tercer triunfo en la Copa del Mundo 2026 para terminar líderes del Grupo I con cosecha perfecta de nueve puntos.

Kylian Mbappé reventó el travesaño en el primer minuto del juego. Dembélé hizo su primera diana del encuentro al 7’ con un espectacular remate para dejar sin oportunidad a Egil Selvik, tras ser asistido por Donatello.

Hay de jugadores a jugadores y luego está Ousmane Dembelé ⭐️🇫🇷



Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX 2️⃣



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¡CUATRO GOLES DE FRANCIA! ¡GOOOOL DE DOUÉ!



¡Sellan el triunfo con otro tanto en el agregado!



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El jugador del PSG hizo su segundo tanto de la tarde al minuto 20 con un tiro raso y cruzado de zurda en un contragolpe. Los nórdicos respondieron inmediatamente, pues al 21’ marcó Thelo Aasgaard al fusilar a Mike Maignan, luego de quitarse la marca de Dayot Upamecano.

Desiré Doué concreta la goleada de Francia en la prórroga

Pero Ousmane Dembélé logró su triplete al minuto 32, cuando dentro del área sacó un colocado todo de zurda, como billarista, para aumentar de nueva cuenta la diferencia en favor de Les Bleus.

Désire Doué sentenció el cotejo con un remate de cabeza al minuto 94 a centro de Bradley Barcola.

8 victorias tiene Francia sobre Noruega

Dembélé, quien llegó a cuatro tantos en el evento, afirmó que Francia encaró el partido con la misma intensidad de los primeros dos. Les Bleus suman 10 goles en tres encuentros.

“Queremos ganar todos nuestros partidos, pero seguimos concentrados”, señaló el astro del PSG, quien fue reemplazado a los 65 minutos por Bradley Barcola.

“Es un momento único e importante para mí. Pero lo más importante era terminar primeros en la fase de grupos, y estamos concentrados en los dieciseisavos de final, que es lo más importante”, agregó el atacante de 29 años.

El seleccionador noruego Ståle Solbakken aseveró que para él fue una decisión fácil dar descanso a tantos jugadores.

“El descanso que tuvimos del último partido a este fue el más corto de cualquier equipo, así que no hay duda”, señaló Solbakken comentó. “A los aficionados en toda Noruega y también en el estadio les habría gustado ver a Erling Haaland. Pero ese no es realmente el tema. Queremos llegar lo más lejos posible en el torneo”, agregó.

Por su parte, Senegal consiguió su primera victoria al apabullar 5-0 a Irak, con lo que llegó a tres puntos y terminó con diferencia de +2, desplazando a Corea del Sur y Escocia como mejores terceros lugares, para mantener la esperanza de acceder a dieciseisavos de final, lo cual sabrá este sábado con el desenlace de los sectores J, K y L.

Un doblete de Pape Gueye más los tantos de Habib Diarra, Ismaïla Sarr e Ilman Ndiaye le dieron la abultada victoria a los Leones de la Teranga sobre los leones de Mesopotamia, que desde el minuto 13 jugaron con 10 elementos tras la expulsión de Rebin Sulaka, y se despidieron del certamen con tres derrotas por goleada.

Los noruegos se enfrentarán a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final el martes en Arlington, Texas. Francia jugará el mismo día contra uno de los ocho mejores terceros en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Lo más importante es mantener la concentración”, afirmó Dembéle. “Lo más importante está por llegar. No debemos dejarnos llevar”.

El triplete más rápido en un Mundial tomó apenas 7 minutos y 42 segundos. El delantero húngaro Laszlo Kiss, que había ingresado como suplente, logró esa hazaña en los minutos finales del partido contra El Salvador en el Mundial de 1982 en España.

Y el hat-trick más rápido en un Mundial desde el inicio del partido ocurrió en el torneo de 1954 en Suiza, cuando el delantero austriaco Erich Probst facturó tres goles en los primeros 24 minutos contra Checoslovaquia.

Antes del partido, los aficionados franceses presentes desplegaron una pancarta que decía “AVEC TOI DIDIER” (Contigo, Didier), en reconocimiento a la madre del seleccionador nacional Didier Deschamps, Ginette Deschamps, quien murió esta semana. El técnico se perdió el partido contra Noruega el viernes porque estaba en Francia con su familia, dejando al asistente Guy Stéphan al mando.

Stéphan dijo que Deschamps se reincorporaría al equipo para su próxima sesión de entrenamiento el sábado.

Suecia, tercera del Grupo F, será el sinodal de Francia en dieciseisavos de final, en cotejo a efectuarse el próximo martes 30 de junio en el Estadio MetLife, donde los galos se impusieron 3-1 a Senegal en su debut en Norteamérica 2026 con doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola.

Ecuador, 93% confirmado como el próximo rival de México

LA INVICTA Selección Mexicana enfrentaría en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 a Ecuador, rival que se confirmó en un 93 por ciento con la victoria de España sobre Uruguay en Guadalajara y con el empate 1-1 entre Egipto e Irán, en Seattle.

A falta de confirmarse tres resultados de la jornada este sábado, el Tricolor se medirá el próximo martes 30 de junio por la noche en la cancha del Estadio Azteca al conjunto sudamericano, que de últimas se instaló en la segunda fase como uno de los mejores terceros tras una sorpresiva victoria sobre la selección de Alemania en Nueva York.

El dato: La única vez que México y Escocia se enfrentaron fue en un amistoso en junio de 2018 en el Azteca.

El triunfo de la escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, combinado con otros resultados, alejó a selecciones como Escocia, Senegal, Suecia o las propias España y Uruguay, que también eran posibles contrincantes para los dirigidos por Javier Aguirre.

México terminó la primera ronda con marca invicta de nueve puntos por primera vez en la historia del magno evento. Lideró el Grupo A tras imponerse a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), con lo que además acabó la primera fase sin recibir gol, lo que no sucedía desde 1970, cuando fue anfitrión del torneo por vez primera.

El Tip: MÉXICO jugó su primer cotejo de segunda ronda en una Copa del Mundo en los cuartos de final de 1970, cuando sucumbió 4-1 ante Italia en Toluca.

Ecuador clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras culminar tercero del Grupo E con cuatro unidades. En su debut cayó agónicamente 1-0 ante Costa de Marfil, posteriormente igualó 0-0 con la debutante Curazao y luego vino la remontada sobre Alemania (2-1).

La también denominada Tricolor finalizó en el segundo sitio de las eliminatorias sudamericanas con una cosecha de 29 puntos, solamente atrás de la vigente monarca del orbe, Argentina, que acumuló 38 unidades durante las 18 jornadas de las clasificatorias.

La inesperada victoria de Ecuador sobre Alemania también metió en serios apuros a Corea del Sur, que terminó tercera en el sector de México después de su igualmente insospechada caída a manos de Sudáfrica, pues los asiáticos solamente hicieron tres puntos, los cuales consiguieron en su debut al vencer 2-1 al conjunto de Chequia.

Ayer existía la posibilidad de que cualquiera de los integrantes del Grupo H, incluida España, se convirtiera en el sinodal del conjunto dirigido por Javier Aguirre, pero precisamente el triunfo de La Roja sobre Uruguay descartó en automático esa opción, pues en dicho sector solamente clasificaron los primeros dos.

Para que Escocia desplace a Ecuador como contrincante de México tendrían que ocurrir tres resultados.

Que Ghana derrote por diferencia de tres anotaciones a Croacia, que Uzbekistán no caiga a manos de República Democrática del Congo y que Austria supere por dos goles a Argelia.

Los británicos acabaron terceros del sector C con tres puntos y con una diferencia de -3 luego de caer 0-3 a manos de Brasil en Miami, Florida.

Bélgica aplasta a Nueva Zelanda y clasifica como líder

Los diablos rojos no tuvieron piedad de Nueva Zelanda, a la que golearon 5-1 para avanzar a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo G, un resultado un tanto sorpresivo, ya que Bélgica no había ganado.

Las acciones en el partido iniciaron al minuto 10 cuando la pelota no quiso entrar tras un remate de Leandro Trossard, el jugador del Arsenal estrelló la esférica en la base del poste y uno de los defensas alcanzó a despejar de la gajos para evitar la caída de su marco.

El Dato: Egipto avanzó tras igualar 1-1 con Irán, tras un dramático cierre. Los faraones se convirtieron en el rival de Australia en dieciseisavos de final.

Al minuto 19 se presentó una mano dentro del área por parte de un zaguero central neozelandés y el árbitro central marcó la pena máxima, sin embargo el VAR revisó la jugada porque el brazo se encontraba en posición natural y la pena máxima fue anulada.

¡GOOOOOL DE BÉLGICA CON AYUDITA DE TIM PAYNE! 🤭



¡Trossard abrió el marcador!



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¡QUÉ GOLAZO! ¡SACÓ FUEGOOOOO! ⚽🔥



Trossard metió un trallazo y venció a Crocombe!



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¡KEEEVIIIN! ¡TRES A CERO!⚽



De Bruyne pone el tercer gol para Bélgica y están goleando a Nueva Zelanda



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El mejor futbolista de Bélgica en este encuentro, Leandro Trossard, apareció al 28 para abrir el marcador. El futbolista aprovechó una serie de rebotes dentro del área tras una jugada a balón parado para puntear el balón y mandarlo al fondo de las redes.

El primer tiempo terminó con la ventaja para los Diablos Rojos, pero en la segunda mitad salieron a comerse a su rival para quedarse con el primer lugar de su grupo por el empate a un gol entre Egipto e Irán. Leandro Trossard volvió a marcar en el partido al 50′. El delantero gunner de nueva cuenta volvió a rematar dentro del área tras varios rebotes para dejar parado al arquero rival y sin nada que hacer tras su remate.

Kevin De Bruyne, después de tanto intentarlo, consiguió su primer gol del Mundial 2026 y el tercero en todas sus participaciones. El mediocampista de 34 años disparó desde fuera del área, su especialidad, para marcar el tercer tanto de la noche y continuar con la fiesta belga.

GOOOL DE NUEVA ZELANDA ¡NO SE IBAN A IR EN CEROS!



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¡GOOOL DE BÉLGICA!¡AEROLINEAS LUKAKUUUU!



¡Cabezazo para sellar el 1-4!



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Nueva Zelanda no se fue en cero en el partido y al minuto 84 de juego Elijah Just marcó el tanto del descuento. Thibaut Courtois salió a despejar la esférica y la dejó viva dentro del área, así que Just sacó un remate de volea para romper las redes de Bélgica.

Romelu Lukaku, quien entró de cambio, y Alexis Saelemaekers fueron los autores de los últimos dos tantos del encuentro para sellar una contundente victoria de los Diablos Rojos, que a pesar de que ya no tienen a su generación de oro, pueden competir con las potencias en la fase de eliminación directa.

Bélgica ya se coloca en los dieciseisavos de final y a falta de seis partidos por disputarse en la fase de grupos su rival sería Corea del Sur, pero Argelia, Croacia y República Democrática del Congo aún pelean por un puesto como uno de los mejores terceros lugares.

DCO