Turquía se despide del Mundial 2026 con una victoria tardía sobre Estados Unidos en Los Ángeles

Estados Unidos y Turquía se enfrentaron en el cierre de la jornada de este jueves, un encuentro que tuvo muchas emociones y en el que el conjunto europeo logró su primera victoria del Mundial 2026 con un gol en el último minuto por parte de Kaan Ayhan, aunque antes de llegar a este encuentro ya estaban eliminados del certamen.

Los de la Media Luna y la Estrella demostraron su poderío en la cancha de Los Ángeles; sin embargo, fue un poco tarde en el torneo. Auston Trusty marcó el primer tanto al minuto 3; tras una jugada a balón parado, el defensa recibió el esférico dentro del área y sacó un potente disparo que no pudo detener Ugurcan Cakir.

¡GOOOL DE VESTIDOR DE ESTADOS UNIDOS! 🇺🇸



Trusty anota con una diagonal.



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¡GOOOL DE ARDA GÜLER! ¡ANOTA EN LA COPA DEL MUNDO! 🇹🇷



¡Cayó el gol de Turquía!



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¡DOS A CERO! ¡TURQUÍA LE ESTÁ GANANDO A USA!



Orkun Kökçü y su tiro directo a la red.



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Turquía respondió en el marcador al minuto 10 de juego con un gol por parte de la estrella Arda Güler. El mediocampista del Real Madrid recibió la esférica dentro del área y en su segundo toque mandó a guardar la de gajos para emparejar los cartones en el cotejo.

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La escuadra que dirige Vincenzo Montella se adelantó en el tablero antes del medio tiempo gracias a Baris Alper Yilmaz; los turcos se juntaron llegando al área de Estados Unidos y en tres toques dejaron solo a Yilmaz para que empujara la de gajos al fondo de las redes.

Las Barras y las Estrellas salieron a la parte complementaria en busca del gol de la igualdad, ya que querían cerrar la fase de grupos invictos y, cuatro minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, Sebastian Berhalter remató de volea fuera del área y puso la pelota en el primer poste de Ugurcan Cakir. El guardameta turco no pudo detener el esférico.

¡GOOOL DE ESTADOS UNIDOS! ¡QUE TRALLAZO!



Berhalter metió un golpazo al balón y puso el 2-2



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¡TURQUIÍA VENCE A USA! ¡QUÉ GOLAZOOOOO!



Tunel y tiqui taca antes del golazo



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El partido siguió su marcha y ambos equipos buscaban el gol que les diera la victoria. Mauricio Pochettino por fin decidió mandar a Alejandro Zendejas al campo de juego para que el jugador del América tuviera su debut en una Copa del Mundo, sin embargo no fue como el extremo de 28 años lo esperaba.

En el último suspiro del tiempo de compensación apareció la jugada con la que Turquía se llevó los tres puntos. Can Uzun bajó la pelota dentro del área y en la salida del portero mandó un centro raso a segundo poste, el balón no pudo ser despejado por la zaga defensiva y con una barrida Kaan Ayhan logró marcar para los turcos que celebraron por todo lo alto su victoria antes de despedirse del torneo.

Turquía regresa a su país tras su participación en el Mundial 2026 y Estados Unidos comienza su preparación para afrontar los dieciseisavos de final, fase en la que su rival podría ser Bosnia y Herzegovina en San Francisco.

DCO