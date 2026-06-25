Copa del Mundo

¡DEL AMÉRICA PARA EL MUNDO! Alejandro Zendejas debuta en el Mundial 2026 con Estados Unidos (VIDEO)

Después de dos partidos sin actividad, Alejandro Zendejas salta al campo de juego para tener su debut mundialista con la escuadra de Estados Unidos

Alejandro Zendejas debuta con Estados Unidos.
Alejandro Zendejas debuta con Estados Unidos. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

Alejandro Zendejas salta a la cancha del Estadio de Los Ángeles para tener su debut en un Mundial con Estados Unidos. El jugador del América ingresó por Brenden Aaronson y los aficionados del América están atentos a lo que pueda ocurrir con el extremo de las Águilas.

El delantero de 28 años tuvo que esperar en la banca durante los primeros dos compromisos de la Copa del Mundo y fue en el cierre de la fase de grupos cuando Mauricio Pochettino decidió mandarlo al campo para que en su carrera profesional tenga el registro de haber jugado un Mundial con su selección.

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